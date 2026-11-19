Sáng 19/11, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội”.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, các kiến nghị của thanh niên tại chương trình đối thoại năm 2025 đã được các cơ quan thành phố tiếp thu và giải quyết.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề lớn: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; vai trò của thanh niên trong xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó, lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm lắng nghe ý kiến của thanh niên về những vấn đề thiết thực trong đời sống, nhất là việc làm, nhà ở và các điều kiện sinh hoạt của giới trẻ.

Đại diện thanh niên Thủ đô nêu các kiến nghị sát sườn với đời sống và định hướng phát triển nghề nghiệp. Ảnh: Văn Tuyến

Tháo gỡ bài toán nhà ở, việc làm học tập

Tại phần đối thoại, đại diện thanh niên Thủ đô đặt nhiều câu hỏi và kiến nghị sát sườn với đời sống và định hướng phát triển nghề nghiệp.

Ở nhóm vấn đề về an sinh và đời sống, thanh niên kiến nghị giải pháp duy trì mức sinh thay thế, tháo gỡ rào cản nhà ở và chi phí sinh hoạt cho người trẻ; chính sách hỗ trợ ổn định nơi ở, việc làm, học tập khi giải phóng mặt bằng, tái định cư; hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp kinh tế tuần hoàn và xây dựng “Mạng lưới không gian dành cho thanh niên” gắn với di sản Thăng Long - Hà Nội.

Ở nhóm vấn đề khoa học, công nghệ và nhân lực, thanh niên đề xuất mở rộng thi tuyển cạnh tranh chức danh lãnh đạo, quản lý; xây dựng ngân hàng dữ liệu công khai kèm môi trường thử nghiệm cho nhóm nghiên cứu trẻ; có cơ chế chấp nhận rủi ro cho nhà khoa học và hướng dẫn khắc phục sai sót trước khi xử phạt thuế đối với hộ kinh doanh, thanh niên khởi nghiệp.

Công khai thông tin nhà ở, xác định rõ đầu mối giải quyết kiến nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá các kiến nghị về việc làm, nhà ở, điều kiện học tập, xây dựng gia đình và không gian sinh hoạt đều là những vấn đề thiết thực. Ông nhận định một thành phố dù có nhiều công trình mới nhưng nếu người trẻ khó tìm việc phù hợp, khó ổn định chỗ ở và thiếu không gian sinh hoạt thì sức hấp dẫn sẽ bị hạn chế.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chia sẻ tại buổi đối thoại. Ảnh: Văn Tuyến

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng phải công khai thông tin về các chính sách nhà ở, điều kiện và thủ tục tiếp cận để người có nhu cầu thực sự, nhất là thanh niên được biết rõ và thụ hưởng. Đồng thời, thành phố cần quan tâm hơn đến chăm sóc sức khỏe, sinh con, nuôi dạy con, các dịch vụ hỗ trợ gia đình trẻ và rà soát, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao công cộng hiện có phục vụ sinh hoạt của thanh niên.

Đối với lĩnh vực nhân tài và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị công khai các bài toán thực tiễn trong giao thông, môi trường, quản lý đô thị, dịch vụ công và chuyển đổi số để thanh niên tham gia giải quyết; hướng dẫn cụ thể cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, phân biệt rõ rủi ro nghiên cứu với hành vi vi phạm pháp luật...