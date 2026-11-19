Trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục điều chỉnh, nhiều cổ phiếu giảm sâu, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa gửi văn bản kiến nghị Chính phủ và các cơ quan quản lý triển khai 5 nhóm giải pháp nhằm giảm chi phí đầu tư, ổn định tâm lý và thu hút dòng tiền trở lại thị trường.

Theo văn bản số 7010/VAFI ngày 19/11/2026, gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các doanh nghiệp niêm yết, VAFI cho rằng nhiều cổ phiếu đang được giao dịch ở mức định giá thấp so với giá trị tài sản và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.

Hiệp hội nhận định diễn biến giảm giá có phần chịu tác động từ yếu tố tâm lý, trong khi các chỉ tiêu kinh tế như tăng trưởng GDP, thu ngân sách và kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Nhiều doanh nghiệp niêm yết cũng duy trì hoạt động ổn định, với năng lực tài chính được cải thiện so với những năm trước.

Trong bối cảnh đó, VAFI đề xuất 5 nhóm giải pháp hỗ trợ thị trường.

Thứ nhất, hạ mặt bằng lãi suất huy động và cho vay. VAFI đánh giá mặt bằng lãi suất huy động hiện nay đang ở mức rất cao, cần có các giải pháp cơ bản để đưa lãi suất huy động và cho vay về mức hợp lý, đồng thời đảm bảo ổn định tỷ giá.

Đối với đầu tư công, Hiệp hội kiến nghị ưu tiên bố trí vốn cho hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, đồng thời ưu tiên mở rộng hợp lý hệ thống đường bộ.

Bên cạnh đó, cần xem xét tốc độ tăng trưởng GDP phù hợp với các yếu tố kinh tế vĩ mô quan trọng như khả năng huy động vốn với lãi suất hợp lý, kiểm soát lạm phát và khả năng thu hút thêm nguồn vốn vào thị trường chứng khoán.

Thứ hai, giảm 50% thuế giao dịch chứng khoán. VAFI đề nghị Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ xem xét giảm thuế giao dịch chứng khoán từ 0,1% xuống còn 0,05% mỗi giao dịch.

Theo Hiệp hội, nguồn thu ngân sách từ khoản thuế này không cao và thấp hơn nhiều so với thuế cổ tức tiền mặt và thuế cổ phiếu thưởng. Việc giảm thuế sẽ giúp tiết giảm chi phí giao dịch, qua đó kích thích dòng tiền đổ vào thị trường.

VAFI cho rằng trong các giai đoạn khủng hoảng trước đây, Chính phủ từng áp dụng biện pháp này và mang lại hiệu quả tích cực đối với việc ổn định thị trường. Hiệp hội cũng lưu ý nhà đầu tư vẫn phải chịu khoản thuế giao dịch chứng khoán ngay cả khi thua lỗ.

Thứ ba, kịp thời triển khai các hoạt động trấn an thị trường. VAFI kiến nghị Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức họp báo với sự tham gia của các công ty chứng khoán, doanh nghiệp niêm yết, quỹ đầu tư nhằm cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô và hoạt động của doanh nghiệp.

Đồng thời, các doanh nghiệp niêm yết cần có báo cáo nhanh về tình hình hoạt động, dự báo kết quả kinh doanh quý IV và kế hoạch kinh doanh năm 2027. Các thủ tục hành chính liên quan đến phát hành cổ phiếu thưởng, mua cổ phiếu quỹ cũng cần được giải quyết nhanh chóng.

Thứ tư, khuyến khích doanh nghiệp niêm yết trả cổ tức tiền mặt và mua cổ phiếu quỹ. VAFI đề xuất các doanh nghiệp sớm thực hiện tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1 từ kết quả kinh doanh năm 2026 nhằm giúp nhà đầu tư giảm bớt áp lực chi phí lãi vay hoặc có thêm nguồn tiền tái đầu tư vào chính doanh nghiệp để cơ cấu lại giá vốn.

Doanh nghiệp cũng có thể dành một lượng vốn hợp lý để mua cổ phiếu quỹ, góp phần nhanh chóng ổn định thị giá cổ phiếu. Từ thực tiễn các giai đoạn khó khăn trước đây, VAFI đánh giá việc mua cổ phiếu quỹ mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời là một phương án đầu tư có khả năng sinh lời hấp dẫn.

Hiệp hội cũng khuyến khích các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành tích cực đăng ký mua cổ phiếu với số tiền phù hợp với thu nhập của mình, đồng thời đánh giá cao những lãnh đạo doanh nghiệp đã tích cực mua cổ phiếu trong thời gian qua.

Thứ năm, phát huy vai trò của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. VAFI đề nghị các tập đoàn, tổng công ty nhà nước ủng hộ những đơn vị thành viên tích cực tạm ứng cổ tức tiền mặt hoặc mua cổ phiếu quỹ.

Theo Hiệp hội, điều này cũng mang lại lợi ích chiến lược cho các tập đoàn, tổng công ty khi thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước hoặc huy động thêm vốn từ nhà đầu tư trong tương lai. Các thủ tục hành chính liên quan cần được đẩy nhanh.