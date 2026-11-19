Các đại biểu và người dân dự khai mạc Chương trình “Xúc tiến sắc màu nông sản thời kỳ 4.0 – Thái Nguyên 2026”.

Diễn ra từ ngày 19 đến hết ngày 24-11, Chương trình có quy mô 120 gian hàng, giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của các doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ 20 tỉnh, thành phố. Trong đó, Thái Nguyên có 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Chương trình “Xúc tiến sắc màu nông sản thời kỳ 4.0 – Thái Nguyên 2026”.

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu và giao thương, Chương trình tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là một dịp thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa địa phương.

Đại biểu và người dân tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Các hoạt động tại Chương trình góp phần nâng cao giá trị nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản vùng miền; thúc đẩy liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp phát triển thị trường; khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm trong nước.