Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang trở thành xu hướng tất yếu, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khung chính sách nhằm nâng cao hiệu suất năng lượng đối với các phương tiện, thiết bị lưu thông trên thị trường.

Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) cho biết, theo Thông tư số 52/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương, quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng thuộc phạm vi quản lý và lộ trình thực hiện của Bộ Công Thương, một số nhóm sản phẩm hiện đang áp dụng cơ chế dán nhãn năng lượng tự nguyện sẽ chuyển sang bắt buộc dán nhãn năng lượng từ ngày 01/01/2027.

Theo Điều 3 Thông tư này, các sản phẩm đang được áp dụng cơ chế dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31/12/2026 sẽ chuyển sang bắt buộc kể từ ngày 01/01/2027, bao gồm: Bếp từ, bếp hồng ngoại, lò vi sóng, đèn điện LED chiếu sáng đường và phố, máy tính để bàn.

Một trong những căn cứ quan trọng để doanh nghiệp chuẩn bị thực hiện quy định mới là Quyết định số 1428/QĐ-ĐCK ngày 17/06/2026 của Bộ Công Thương về việc công bố các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng.

Theo Quyết định, các tiêu chuẩn quốc gia được công bố áp dụng đối với 5 nhóm sản phẩm gồm:

Đại diện Cục Năng lượng - Dầu khí cho biết, các tiêu chuẩn trên là cơ sở kỹ thuật quan trọng phục vụ hoạt động thử nghiệm, đánh giá hiệu suất năng lượng và thực hiện dán nhãn đối với sản phẩm. Đồng thời khẳng định, việc ban hành Quyết định 1428/QĐ-ĐCK cùng với lộ trình tại Thông tư 52/2025/TT-BCT giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở để rà soát sản phẩm, đánh giá mức độ đáp ứng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi quy định bắt buộc chính thức có hiệu lực.

Theo Phòng Tiết kiệm năng lượng, với quy định mới từ ngày 01/01/2027, doanh nghiệp cần lưu ý rà soát danh mục sản phẩm để xác định các mặt hàng thuộc diện phải dán nhãn năng lượng bắt buộc từ năm 2027; Chủ động kiểm tra hiệu suất năng lượng thông qua nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng, đánh giá khả năng đáp ứng của sản phẩm. Đồng thời chủ động tìm hiểu quy trình thử nghiệm, đăng ký và thực hiện dán nhãn năng lượng theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Cục Năng lượng - Dầu khí, doanh nghiệp cần lưu ý rà soát kế hoạch sản xuất, nhập khẩu, tồn kho và phân phối để hạn chế rủi ro phát sinh khi quy định bắt buộc có hiệu lực. Việc cập nhật và thích ứng kịp thời với các quy định mới sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, duy trì tính liên tục trong hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước đáp ứng các yêu cầu của thị trường.