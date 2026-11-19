Chiều 19.11, UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa có Công văn số 19777/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành chức năng và UBND các xã, phường tăng cường ngăn ngừa, xử lý thu tiền trái phép để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tránh bị lừa đảo.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau tổ chức Phiên giao dịch việc làm tại xã Khánh Hưng vào ngày 9.11, để người dân tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng trong và ngoài nước. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nội vụ làm đầu mối, phối hợp với Công an tỉnh và chính quyền địa phương rà soát, nắm tình hình; phát hiện tổ chức, cá nhân quảng cáo, tư vấn, tuyển chọn, tiếp nhận hồ sơ, môi giới hoặc thu tiền đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trái quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xác minh hành vi lừa đảo; mạo danh doanh nghiệp được cấp phép, tuyển chọn, môi giới, thu tiền trái phép; nhất là trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.

Điều tra, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo thẩm quyền; đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ xác minh, cung cấp thông tin, tài liệu để xử lý vi phạm hành chính. Tập trung xử lý vụ việc phức tạp, liên quan nhiều người lao động hoặc nhiều địa bàn.

Phía Sở VHTTDL tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động thông tin, quảng cáo tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài; phát hiện, xử lý hoặc đề xuất cơ quan chức năng xử lý vi phạm theo quy định.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau tư vấn việc làm cho người lao động xã Năm Căn. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đề nghị UBND các xã, phường có trách nhiệm hướng dẫn người dân lựa chọn doanh nghiệp đủ chức năng, đủ điều kiện hoạt động; không giao dịch, nộp tiền cho tổ chức, cá nhân không rõ tư cách pháp lý.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân chấp hành pháp luật; kịp thời phản ánh hành vi tuyển dụng, môi giới, thu tiền trái phép; hỗ trợ người lao động tiếp cận thông tin chính thống, phòng tránh lừa đảo…

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau tổ chức lớp dạy tiếng Hàn, nhằm chuẩn bị cho những người đi lao động nước ngoài. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau

Trước đó, vào tháng 4.2026, UBND tỉnh Cà Mau ban hành “Đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2026 - 2030”. Mục tiêu phấn đấu đưa 5.000 lao động làm việc ở nước ngoài, bình quân đưa 1.000 lao động mỗi năm.

Cà Mau tập trung vào các thị trường có thu nhập cao, ổn định như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, châu Âu và một số quốc gia Trung Đông. Trong đó, Nhật Bản và Hàn Quốc là thị trường trọng điểm, nhờ nhu cầu lao động lớn và điều kiện làm việc phù hợp với lao động tỉnh.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, những năm qua nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã mang lại hiệu quả tích cực. Các lao động sau khi kết thúc hợp đồng về nước và trừ các chi phí thì còn tích lũy từ 620-960 triệu đồng sau 3 năm làm việc. Qua đó, giúp gia đình phát triển kinh tế và góp phần thực hiện nhiều mục tiêu xã hội khác.

Bên cạnh đó, người lao động khi làm việc ở nước ngoài được nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, ngoại ngữ, tiếp thu được những công nghệ tiên tiến, tác phong làm việc công nghiệp, hình thành nên đội ngũ chuyên môn có tay nghề cao.

Khi về nước, đây sẽ là lực lượng nòng cốt, đồng thời là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh.