Sau khi nghe báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ, những kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình cập nhật, truyền tải dữ liệu lên hệ thống của Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện nhiệm vụ trong suốt thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thăm, động viên đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ xây dựng vị trí việc làm. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 không phải là nhiệm vụ chỉ được triển khai trong một vài ngày mà là quá trình làm việc liên tục, kéo dài qua nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.

Từ việc tiếp nhận hướng dẫn của Trung ương đến cụ thể hóa, tổ chức triển khai ở cả cấp tỉnh và cấp xã, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị đã vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm, thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ chung.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nghe báo cáo kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 và phương án phân nhóm địa bàn theo Kết luận số 107-KL/TW. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Bình trân trọng ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là sự tham mưu, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ cùng sự phối hợp của các cơ quan liên quan. Những nỗ lực của các tập thể, cá nhân đã góp phần quan trọng vào tiến độ và kết quả triển khai nhiệm vụ của tỉnh.

Phân tích tính chất công việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cho rằng, xây dựng vị trí việc làm trên cơ sở phân rõ nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị là công việc đặc biệt khó, hoàn toàn mới và chưa có tiền lệ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thăm, động viên đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ xây dựng vị trí việc làm. Ảnh: Phạm Bằng

"Đây không đơn thuần là một nhiệm vụ chuyên môn thông thường mà còn là việc khó, mới, mang tính cách mạng, đột phá, có ý nghĩa quan trọng đối với việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ với những khó khăn mà đội ngũ cán bộ đang gặp phải, nhất là tình trạng nghẽn đường truyền, quá tải hệ thống khi nhiều địa phương, đơn vị cùng lúc cập nhật khối lượng dữ liệu lớn lên hệ thống của Trung ương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện nhiệm vụ trong suốt thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Đây là khó khăn có thể dự báo trong quá trình triển khai trên diện rộng, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải bình tĩnh, kiên trì và chủ động tìm giải pháp tháo gỡ, không để những trở ngại về kỹ thuật làm ảnh hưởng đến quyết tâm và tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Đánh giá kết quả bước đầu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cho biết, Nghệ An hiện nằm trong nhóm 10 địa phương có kết quả triển khai tốt. Đây là tín hiệu đáng phấn khởi, thể hiện sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao tặng hoa, quà của Thường trực Tỉnh ủy nhằm ghi nhận, khích lệ tinh thần các lực lượng đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong thời điểm cao điểm. Ảnh: Phạm Bằng

Vì vậy, Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cán bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì thứ hạng, tập trung xử lý các khó khăn, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và truyền tải thông suốt theo yêu cầu của Trung ương.

Nhấn mạnh yêu cầu trong giai đoạn tiếp theo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tự giác và nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm, theo dõi, ghi nhận những đóng góp của các lực lượng tham gia, đồng thời kỳ vọng mỗi cán bộ tiếp tục đồng hành, chung sức vì công việc chung của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy gửi lời thăm hỏi, động viên đến toàn thể cán bộ đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại tổ giúp việc cũng như các đầu mối ở cơ sở; đồng thời trao tặng hoa, quà của Thường trực Tỉnh ủy nhằm ghi nhận, khích lệ tinh thần các lực lượng đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong thời điểm cao điểm.

Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng báo cáo kết quả, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cụ thể của tổ công tác. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, tỉnh Nghệ An đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt việc rà soát, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031. Đến nay, toàn tỉnh đã rà soát 87.140 nhiệm vụ, 425.490 công việc, 425.044 sản phẩm đầu ra và 27.430 vị trí việc làm.

Quá trình thực hiện được tổ chức theo từng khối, lĩnh vực, với sự phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan đầu mối; chú trọng kiểm tra, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu, xử lý những nội dung trùng lặp, chênh lệch và chưa đủ căn cứ.

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hồ Sỹ Nguyệt báo cáo kết quả, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cụ thể. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cơ sở đó, phương án biên chế bước đầu cơ bản bám định hướng tinh giản theo kết luận của Trung ương, đồng thời xem xét đặc thù của từng ngành, lĩnh vực, nhất là giáo dục, y tế.

Cùng với đó, tỉnh tập trung rà soát, hoàn thiện phương án phân nhóm địa bàn, làm cơ sở xác định vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực và bố trí biên chế phù hợp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tổ giúp việc của tỉnh và đội ngũ cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ thuộc 4 cơ quan: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh tranh thủ làm thêm ngoài giờ và cả những ngày nghỉ, tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện dữ liệu vị trí việc làm. Ảnh: Phạm Bằng

Đến nay, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành gửi dữ liệu ban đầu và báo cáo Ban Tổ chức Trung ương đúng thời hạn 10/11/2026. Đến ngày 15/11/2026, hoàn thành 100% việc kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu khối cán bộ, công chức; khối viên chức tiếp tục rà soát, điều chỉnh số liệu và tỷ lệ tinh giản biên chế ngành giáo dục.

Hiện Nghệ An đang tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu vị trí việc làm; kịp thời xử lý sai sót, chênh lệch, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, thống nhất, có khả năng kiểm chứng và hoàn thành cập nhật, phê duyệt trên Cổng kê khai vị trí việc làm trước 23 giờ 59 phút ngày 19/11/2026.