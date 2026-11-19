Ngày 19/1/2026, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định công nhận Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2026-2027 gồm 5 thành viên, do Chánh Thanh tra VKSND tỉnh làm Trưởng ban, trên cơ sở kết quả bầu tại Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2026.

Phát huy vai trò, trách nhiệm được giao, Ban Thanh tra nhân dân đã chủ động triển khai giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan theo Quyết định số 498/QĐ-BTTND ngày 27/10/2026. Thời kỳ giám sát từ ngày 1/10/2025 đến ngày 30/10/2026.

Hoạt động giám sát được thực hiện thông qua nghiên cứu báo cáo của Ban Phòng, chống hút thuốc lá; tiếp nhận ý kiến phản ánh của công chức, người lao động và kiểm tra thực tế tại trụ sở cơ quan.

Kết quả giám sát cho thấy, lãnh đạo VKSND tỉnh Lào Cai đã quan tâm chỉ đạo, thành lập và kiện toàn Ban Phòng, chống hút thuốc lá; đưa quy định cấm hút thuốc vào nội quy cơ quan, nội quy phòng cháy, chữa cháy; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá bằng nhiều hình thức.

Đến nay, 100% công chức, người lao động trong cơ quan đã được phổ biến các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Xây dựng môi trường công sở văn minh, an toàn, không khói thuốc là trách nhiệm của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên và người lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thanh tra nhân dân cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, toàn cơ quan vẫn còn 26/113 công chức, người lao động sử dụng thuốc lá, thuốc lào, chiếm khoảng 23%. Qua giám sát, vẫn có phản ánh về tình trạng hút thuốc tại nơi làm việc; phát hiện đầu lọc thuốc lá tại một số vị trí trong khuôn viên cơ quan. Bên cạnh đó, hệ thống biển báo cấm hút thuốc chưa được bố trí đầy đủ tại các khu vực cần thiết.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban Thanh tra nhân dân kiến nghị lãnh đạo VKSND tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; rà soát, bổ sung biển báo cấm hút thuốc tại những vị trí phù hợp.

Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo các đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công chức, người lao động từ bỏ thói quen hút thuốc; tăng cường kiểm tra nội vụ, kịp thời chấn chỉnh và đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Ban Thanh tra nhân dân cũng kiến nghị gắn việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá với công tác đánh giá, xếp loại thi đua, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành.

Thông qua hoạt động giám sát, Ban Thanh tra nhân dân VKSND tỉnh Lào Cai đã phát huy vai trò đại diện cho công chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; kịp thời phản ánh những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục.

Qua đó, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công chức, người lao động, hướng tới xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, an toàn và không khói thuốc.