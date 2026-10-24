Hãy làm gương cho con trẻ

Chị Thu cùng các bạn đang tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng mùa thu thì thấy một phụ nữ trẻ dắt theo hai bé nhỏ vào quán và ngồi bàn bên cạnh. Người phụ nữ say sưa chụp ảnh ở nhiều vị trí khác nhau.

Đột nhiên, chị Thu thấy người phụ nữ đưa bé trai đến gần một cây lớn trong sân quán và cho cháu nhỏ đi vệ sinh vào gốc cây. Khi người phụ nữ quay trở lại bàn, chị Thu nhắc nhẹ:

- Chị ơi, quán có nhà vệ sinh nên lần sau chị cho cháu vào đó sẽ tốt hơn chị ạ.

- Trẻ con ấy mà em. Cháu nó đi một chút thôi mà - người phụ nữ gạt đi.

- Không nên chị ạ. Gốc cây không phải chỗ đi vệ sinh mà chị - chị Thu nhẹ nhàng phân tích.

Nghe vậy, người phụ nữ im lặng và tiếp tục chụp ảnh.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Thu cho rằng người phụ nữ kia đã có hành động phản cảm, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng xấu đến việc hình thành ý thức của trẻ. Trẻ em chưa thể tự nhận thức về những quy tắc ứng xử nơi công cộng. Vì thế, trách nhiệm hướng dẫn thuộc về người lớn.

Đáng nói hơn, các em học cách ứng xử từ chính hành động hằng ngày của cha mẹ nên mỗi bậc phụ huynh hãy là tấm gương, giúp con hình thành ý thức từ nhỏ.