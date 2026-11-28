Trạm Y tế phường Âu Lâu vừa phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Yên Bái tổ chức khám sức khỏe định kỳ, cấp thuốc miễn phí tại nhà cho các đảng viên cao tuổi trên địa bàn.

Trong đợt này, đoàn công tác đã đến thăm khám, lấy mẫu xét nghiệm máu cho bà Nguyễn Thị Mận và ông Nguyễn Thanh Xuân, cùng được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; bà Nguyễn Thị Toan, được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Cả 3 đảng viên hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố số 2.

Cán bộ Y tế phường khám sức khỏe và tặng quà cho đảng viên Nguyễn Thị Toan.

Cán bộ Y tế phường khám sức khỏe và tặng quà cho đảng viên Nguyễn Thanh Xuân.

Cán bộ Y tế phường khám sức khỏe và tặng quà cho đảng viên Nguyễn Thị Mận.

Tại các gia đình, ngoài thăm khám sức khỏe, đội ngũ y, bác sĩ còn cấp thuốc bổ, thuốc điều trị huyết áp, tim mạch và các bệnh về mắt.

Trong năm 2026, phường Âu Lâu triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho 322 đảng viên, gồm 316 đảng viên thuộc 11 chi bộ tổ dân phố, 1 đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và 5 đảng viên thuộc Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Các đảng viên được khám sức khỏe tổng quát với các chuyên khoa: nội, ngoại, sản phụ khoa, mắt, răng - hàm - mặt, tai - mũi - họng và da liễu; thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng gồm xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu, xét nghiệm nước tiểu, siêu âm ổ bụng tổng quát và điện tâm đồ.

Bên cạnh thăm khám, tầm soát bệnh lý và cấp thuốc miễn phí, đội ngũ y, bác sĩ còn tư vấn chế độ chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa bệnh tật.

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, kết hợp thăm khám tại nhà, giúp các đảng viên cao tuổi thuận lợi tiếp cận dịch vụ y tế, được theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và tư vấn điều trị kịp thời.