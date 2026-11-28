Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy một cậu bé không rõ danh tính đã liều mình nhảy qua đường ray tại nhà ga Imanta ở Riga, Latvia.

Ở đầu clip, cậu bé đang thong thả đi đến một đường ray xe lửa thì đột nhiên bước nhanh hơn khi nhận thấy thứ gì đó đang lao về phía mình.

Sau đó, một đoàn tàu đột nhiên xuất hiện và cậu bé lao người về phía bên kia đường ray. Trong một nỗ lực tuyệt vọng để vượt qua đường, cậu bé bám vào đầu lan can kim loại để kéo mình đến nơi an toàn.

Đoàn tàu khổng lồ nối liền các thành phố tiếp tục lao vùn vụt qua với tốc độ cao, suýt chút nữa đã đâm trúng bé trai.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cậu học sinh suýt bị tàu hỏa đâm trúng. Nguồn: VAS_LDz/ X

Cậu bé ngã mạnh xuống đường ray đối diện, nằm đó một lúc trong khi một đoàn tàu khác đang chờ rời ga. Sau vài giây suy nghĩ, cậu bé này đứng dậy, vẫn cầm chiếc hộp các tông trên tay, rồi khuất khỏi tầm nhìn của khung hình.

Đoạn clip được công bố như một phần của chiến dịch an toàn đường sắt, kêu gọi người dân Latvia giữ an toàn khi ở gần đường ray.

"Sắp lỡ chuyến tàu rồi sao? Dù việc đến đúng giờ có quan trọng đến mấy, chẳng có gì đáng giá bằng mạng sống của bạn cả!", bài đăng trên X viết.

Thông báo tiếp tục: "Hãy nhớ tàu hỏa không thể dừng lại ngay lập tức! Chúng tôi khuyến khích các bậc phụ huynh thảo luận với con cái về các quy tắc ứng xử an toàn gần đường ray xe lửa, nhấn mạnh rằng sự an toàn của trẻ quan trọng hơn nhiều so với việc bắt kịp một chuyến tàu".