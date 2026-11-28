Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) được thực hiện lúc 18 giờ 15 phút và được mở thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB). Xổ số hôm nay - KQXSMB ngày 29/11 được quay thưởng bắt đầu từ giải nhất cho đến giải bảy, cuối cùng là công bố kết quả giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/11/2026. KQXSMB 29/11

Cập nhật kết quả XSMB 29/11 mới nhất hàng tuần quay số trả thưởng bắt bắt đầu từ giải nhất cho đến giải bảy, cuối cùng là công bố giải đặc biệt.

Trực Tiếp kết quả xổ số miền Bắc 29/11/2026 - XSMB 29/11

Xem lại kết quả XSMB các ngày gần đây

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/11. KQXSMB 28/11/2026. XSMB 28/11.

kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/11. KQXSMB 27/11/2026. XSMB 27/11.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/11. KQXSMB 26/11/2026. XSMB 26/11.

Tra cứu nhanh kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, ngày 29/11/2026, được tường thuật trực tiếp với đầy đủ các giải thưởng từ giải nhất đến giải đặc biệt. Bạn đọc cũng có thể tra cứu lại và theo dõi kết quả xổ số một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

Cách xem kết quả XSMB 29/11 trực tiếp và nhanh chính xác nhất

XSMB 29/11 được công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay thưởng và truyền hình trực tiếp tại những nhà đài có lịch mở thưởng vào lúc 18h15 hàng ngày. Đây chính là nơi mà nhiều người chơi lựa chọn để theo dõi Kết Quả Xổ Số Miền Bắc hàng ngày.

Người chơi cũng có thể nhắn tin trực tiếp đến tổng đài để nhận KQXSMB hàng ngày, tuy nhiên hình thức này sẽ mất phí. Để không mất phí, người chơi có thể truy cập vào https://bnews.vn/ để cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất.

Bnews sẽ cập nhật tất cả các Kết Quả Xổ Số của 3 miền mới nhất hàng ngày với độ chính xác 100% cùng với kết quả của nhiều ngày trước đó.

Nhận giải thưởng của Xổ Số Miền Bắc ở đâu?

Người chơi có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty xổ số phát hành vé số để nhận thưởng:

Cty xổ số kiến thiết Hà Nội: Địa chỉ: Số nhà 53E, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.9433636. FAX: 04.9438874

Đường dây nóng: 04.9439928, 04.9433123