Đi trước nêu gương

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh hiện có 916 thôn, tổ dân phố (TDP) thuộc 77 xã, phường (riêng đặc khu Cồn Cỏ không có tổ chức thôn trực thuộc). Địa bàn mở rộng, dân số tăng lên đồng nghĩa với khối lượng công việc và trách nhiệm đặt trên vai đội ngũ đảng viên nòng cốt ở các thôn, TDP càng nặng nề. Trong bối cảnh đó, ngoài sự tận tâm, nhiệt huyết, các “đầu tàu” ở cơ sở phải thực sự nhanh nhạy, tiên phong trong CĐS.

Nhắc đến yêu cầu của tình hình mới, Phó Chủ tịch UBND xã Lao Bảo Nguyễn Thị Thanh Nga khẳng định, việc xây dựng, phát huy cao nhất vai trò, vị trí đội ngũ đảng viên nòng cốt ở thôn là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tại xã Lao Bảo, những đảng viên nòng cốt đã được tinh chọn, giao nhiệm vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, một số nhân tố mới, xung kích giúp dân làm chủ công nghệ đã xuất hiện, trong đó có đảng viên Trần Đức Lập (SN 1988), Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Vĩnh Đông. “Mới đây, thôn Vĩnh Đông ra mắt mô hình khu dân cư số. Anh Lập là người “khai sinh” mô hình này mà không nhận bất cứ khoản thù lao nào”, bà Nga thông tin.

Anh Trần Đức Lập (người thứ 2, từ phải sang) giới thiệu với mọi người mô hình khu dân cư số - Ảnh: Q.H

Sinh ra, lớn lên ở vùng cao, gắn bó với phong trào nông dân ở xã Lao Bảo, anh Lập không khỏi trăn trở khi thấy nhiều hội viên vẫn còn bỡ ngỡ, thậm chí ngại ngần trước sự phát triển quá nhanh của công nghệ. “Trong thời đại 4.0, mọi người cần phải gấp rút chuyển mình. Muốn tạo nên sự đổi thay trong nhận thức người dân, là đảng viên, mình cần đi trước nêu gương”, anh Lập chia sẻ.

Nghĩ vậy, anh Trần Đức Lập đã ấp ủ nhiều ý tưởng về công nghệ, trong đó có số hóa dữ liệu khu dân cư. Quyết tâm nhân lên khi anh thấy cán bộ xã, thôn gặp nhiều khó khăn trong việc cập nhật thông tin, quản lý biến động dân cư và tổ chức, điều hành các hoạt động, phong trào. Dẫu biết việc lớn khó thành nếu làm một mình, anh Lập vẫn nỗ lực thực hiện mô hình khu dân cư số.

“Không chỉ giúp bà con thuận tiện tìm nhà, với mô hình này, cán bộ xã, thôn có thể nắm bắt thông tin từng hộ dân mà không cần vất vả gõ cửa tận nơi để hỏi. Người dân cũng có thể liên hệ với cán bộ ở cơ sở nhanh chóng, thuận tiện hơn”, anh Lập cho biết thêm.

Tự “làm mới” mình

Nếu CĐS ở Lao Bảo thể hiện rõ ở sức bật của thế hệ 8X, thì tại xã Khe Sanh lại khởi đầu từ tinh thần tự đổi mới của các đảng viên, cán bộ thôn dày dạn kinh nghiệm. So với mặt bằng chung, việc bắt nhịp công nghệ ở xã vùng cao Khe Sanh gặp nhiều rào cản hơn. Vì vậy, việc cán bộ, đảng viên, người dân ở đây bước đầu số hóa 23 tuyến đường trên địa bàn là điều gây bất ngờ.

Anh Nguyễn Văn Việt, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 3A cho biết: “Chỉ với một thao tác quét mã QR trên điện thoại, thông tin về địa giới, tình hình kinh tế-xã hội, các thông báo… đều hiển thị minh bạch, thuận tiện. Thành công ban đầu này là động lực lớn, thôi thúc chúng tôi biến mục tiêu xây dựng “Thôn thông minh” thành hiện thực”, anh Việt phấn khởi chia sẻ.

Rời quê lên vùng cao lập nghiệp 36 năm trước, anh Việt từ lâu đã xem Khe Sanh là quê hương thứ hai. Trước xu thế CĐS, người trưởng thôn giàu kinh nghiệm càng ý thức sâu sắc hơn việc tự làm mới mình. Là Tổ trưởng Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn, anh Việt miệt mài học tập, nghiên cứu, tích cực ứng dụng công nghệ mới và chia sẻ với người dân để cùng nhau tạo ra sự đổi thay. Việc số hóa 23 tuyến đường ở thôn là kết quả từ một quá trình dài nỗ lực, với sự hỗ trợ của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khe Sanh và Viettel. Anh Việt cho biết: “Giờ đây, số hóa không còn là điều gì đó xa lạ nữa, mà đã đi sâu vào nếp sống, nếp nghĩ của người dân thôn 3A”.

Ông Nguyễn Công Thanh, trú tại thôn 3A, xã Khe Sanh chia sẻ: “Tuổi đã cao nên trước đây, tôi ít tiếp cận và không sử dụng điện thoại thông minh. Được thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn đến tận nhà hướng dẫn chu đáo, giờ đây, tôi đã biết cách tra cứu thông tin, nộp tiền điện, theo dõi tin tức trên điện thoại…”.

Thực tiễn ở xã Khe Sanh và Lao Bảo cho thấy, CĐS ở cơ sở không nhất thiết lúc nào cũng phải khởi đầu bằng những dự án đồ sộ, tốn kém, mà cần bắt nguồn từ chính tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của những người gần dân nhất. Khi mỗi người làm công tác ở thôn thực sự trở thành một “hạt nhân số”, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ đi vào cuộc sống nhanh, hiệu quả hơn, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân ngay từ cơ sở.