Ngày hội được tổ chức nhằm hỗ trợ người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống sau khi hoàn thành hợp đồng. Đây cũng là hoạt động khuyến khích người lao động yên tâm trở về nước đúng hạn, hạn chế tình trạng cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực đã có kinh nghiệm làm việc quốc tế.

Ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Nguyễn Hải

Khai mạc Ngày hội việc làm và lập nghiệp cho lao động hồi hương năm 2026.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, cho biết phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố. Với mục tiêu giải quyết việc làm cho 171.000 lao động, duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3%, tính đến ngày 15/11/2026, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 206.628 lao động, đạt 120,8% kế hoạch năm.

Theo ông Nguyễn Tây Nam, người lao động từng làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản không chỉ có cơ hội nâng cao thu nhập, tích lũy tài chính mà còn được trau dồi ngoại ngữ, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động. Đây là những lợi thế quan trọng khi trở về nước tham gia thị trường lao động hoặc khởi nghiệp.

Tuy nhiên, một bộ phận lao động vẫn gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm sau hồi hương. Vì vậy, hội chợ tạo điều kiện để người lao động trực tiếp gặp gỡ, phỏng vấn nhà tuyển dụng, lựa chọn công việc phù hợp với trình độ, tay nghề và kinh nghiệm; đồng thời giúp doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc và Nhật Bản, tiếp cận nguồn nhân lực có kinh nghiệm quốc tế.

Ông Đặng Huy Hồng, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, nhấn mạnh các hoạt động trong ngày hội, gồm lễ trao giải Cuộc thi “Lao động EPS lập nghiệp thành công” lần thứ 10, hội thảo tư vấn khởi nghiệp, lập nghiệp và hội chợ việc làm, đều hướng tới mục tiêu biến ngày trở về của người lao động thành một khởi đầu mới. Theo ông Hồng, cần phát huy những kỹ năng, kinh nghiệm và tác phong công nghiệp mà người lao động tích lũy được trong quá trình làm việc ở nước ngoài, tránh lãng phí nguồn nhân lực đã qua đào tạo và trải nghiệm thực tế.

Về phía đối tác quốc tế, Tùy viên lao động Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Baek Seok-hyeon, cho biết trong hơn 20 năm qua, khoảng 170.000 lao động Việt Nam đã sang Hàn Quốc làm việc thông qua chương trình EPS; thời gian gần đây, hợp tác mở rộng sang cả lao động có chuyên môn và lao động thời vụ. Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư ở nhiều lĩnh vực tại Việt Nam tạo thuận lợi để xây dựng cơ chế hỗ trợ lao động hồi hương theo hướng tuần hoàn tích cực.

Tư vấn giới thiệu vị trí việc làm tại ngày hội.

Đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam khẳng định, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ Việt Nam và Trung tâm Lao động ngoài nước (COLAB) bảo đảm quyền lợi, môi trường làm việc an toàn và phát huy kỹ năng, kinh nghiệm của người lao động khi trở về.

Theo Ban Tổ chức, trong tổng số 31 đơn vị đăng ký tuyển dụng có 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc, 9 doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản và 12 đơn vị khác. Trong đó, doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng lớn nhất với 19 đơn vị, tương đương 61,3%.

Các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất với 18 đơn vị, bên cạnh các ngành thương mại, dịch vụ, điện tử, xây dựng và vận tải. Vị trí tuyển dụng khá đa dạng, từ quản lý sản xuất, phiên dịch, biên dịch, kỹ sư sản xuất, quản lý kho, kế toán đến nhân viên kỹ thuật, bán hàng, hành chính, công nghệ thông tin và công nhân sản xuất.

Tư vấn cho lao động sắp đi làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản.. Ảnh: Nguyễn Hải

Xét theo trình độ, nhu cầu tuyển dụng lao động tốt nghiệp THPT chiếm tỷ trọng cao nhất với 649 chỉ tiêu, tương đương 50,4%. Nhóm lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật có 446 chỉ tiêu (34,6%); nhóm cao đẳng, đại học trở lên có 193 chỉ tiêu (15%).

Về thu nhập, có gần 60% chỉ tiêu áp dụng mức thu nhập thỏa thuận. Đây là nhóm công việc có tính linh hoạt cao về thu nhập, phụ thuộc vào năng lực, kinh nghiệm và khả năng thương lượng của người lao động.

Thông qua ngày hội, Hà Nội tiếp tục thúc đẩy kết nối cung - cầu lao động, phát huy nguồn nhân lực đã qua đào tạo ở nước ngoài, hỗ trợ người lao động ổn định việc làm, cuộc sống và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.