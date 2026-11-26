Nhằm tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phát động Cuộc thi trực tuyến “Đồng Nai vươn mình trong kỷ nguyên mới”, tìm hiểu Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cuộc thi được tổ chức trong 4 tuần (từ ngày 26/10 đến ngày 22/11/2026), dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, nhất là quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và định hướng phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.