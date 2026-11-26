Tại Sự kiện kết nối Fintech 2026 diễn ra sáng 26/11 tại TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết, NAPAS dự kiến triển khai kết nối thanh toán QR với Đài Loan (Trung Quốc) trong quý IV/2026, hướng tới mở rộng kết nối với Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia và Indonesia trong năm 2027.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng giám đốc NAPAS cho biết công ty này đang xúc tiến kết nối thanh toán QR với 5 quốc gia từ quý IV/2026 đến 2027. Ảnh: Th. Bình

Mở rộng mạng lưới thanh toán quốc tế

Theo ông Nguyễn Đăng Hùng, đến nay, thông qua VietQRGlobal, NAPAS đã hoàn thành kết nối với 10 tổ chức thanh toán, chuyển mạch quốc tế tại sáu quốc gia gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore. Việc mở rộng thêm năm thị trường trong thời gian tới sẽ tạo thêm điều kiện để người dân sử dụng ứng dụng ngân hàng, ví điện tử quen thuộc khi đi du lịch, mua sắm tại nước ngoài, cũng như phục vụ nhu cầu chi tiêu của khách quốc tế tại Việt Nam.

Ông Hùng cho rằng, xu hướng đưa các hệ thống thanh toán nội địa ra thị trường quốc tế đang phát triển mạnh. Điển hình như Alipay+ đã kết nối ví điện tử của 14 thị trường với 1,8 tỷ tài khoản người dùng. Tại Thái Lan, Malaysia và Brazil, hạ tầng thanh toán tức thời trong nước cũng đang tạo nền tảng để mở rộng dịch vụ thanh toán QR quốc tế.

Dẫn số liệu từ Báo cáo Global Payments Report 2026 của Worldpay, đại diện NAPAS cho biết, tỷ trọng giá trị thanh toán qua ví điện tử và ứng dụng ngân hàng tại các điểm bán trên toàn cầu được dự báo tăng từ 37% năm 2025 lên 46% vào năm 2030. Tại Việt Nam, tỷ trọng này được dự báo tăng từ 52% lên 62% trong cùng giai đoạn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) cho biết, ngành Ngân hàng đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thanh toán quốc gia, tạo nền tảng để mở rộng kết nối quốc tế. Trong 9 tháng năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 24 tỷ giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, với giá trị hơn 295 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 34,5% về số lượng và 13,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Riêng thanh toán qua mã QR đạt gần 354 triệu giao dịch, giá trị hơn 307.000 tỷ đồng, tăng hơn 21% về giá trị.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, trong Chiến lược chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2030 NHNN xác định tiếp tục nâng cấp hạ tầng thanh toán quốc gia về công nghệ và năng lực xử lý, bổ sung các nghiệp vụ, tính năng mới, mở rộng hệ sinh thái số thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API) chuẩn hóa.

Cùng với việc ưu tiên triển khai kết nối thanh toán QR song phương với các thị trường mới, NHNN cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu các mô hình kết nối thanh toán xuyên biên giới đa phương.

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết, NHNN sẽ tiếp tục nâng cấp hạ tầng thanh toán quốc gia

Đề xuất hoàn thuế VAT tự động qua QR

Cùng với việc mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế, tại sự kiện lần này, NAPAS đề xuất phát triển tính năng hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) tự động qua QR cho khách du lịch, triển khai các chương trình hoàn tiền, ưu đãi tỷ giá khi chi tiêu xuyên biên giới. Đơn vị này cũng đề xuất lồng ghép tiêu chuẩn chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt vào tiêu chí xếp hạng du lịch.

Theo số liệu của NAPAS, năm 2025, Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, trong khi số lượt người Việt Nam ra nước ngoài đạt 6,7 triệu, lần lượt tăng hơn 20% và 26% so với năm trước. Nhu cầu thanh toán tức thời, hạn chế sử dụng tiền mặt, giảm chi phí chuyển đổi ngoại tệ trong suốt hành trình của du khách đang mở ra nhiều cơ hội phát triển dịch vụ thanh toán xuyên biên giới.

Để khai thác thị trường này, NAPAS đề xuất đẩy mạnh phối hợp với các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán và mạng lưới bán hàng nhằm mở rộng điểm chấp nhận VietQRGlobal; xây dựng chính sách phí cạnh tranh cho các đơn vị chấp nhận thanh toán, đồng thời có cơ chế chia sẻ doanh thu hợp lý giữa các bên tham gia.

NAPAS cũng đề xuất đẩy mạnh nhận diện VietQRGlobal tại các sân bay, cửa khẩu, hãng hàng không, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại và các điểm du lịch, giúp du khách quốc tế dễ dàng nhận biết các điểm có thể sử dụng ứng dụng thanh toán của mình ngay khi đến Việt Nam.

Ở góc độ cơ quan quản lý, Vụ Thanh toán NHNN cho rằng, hoàn thành kết nối kỹ thuật không đồng nghĩa với việc dịch vụ sẽ được sử dụng rộng rãi. Hiệu quả của các dự án kết nối thanh toán xuyên biên giới cần được đánh giá cả về độ phủ điểm chấp nhận thanh toán, tỷ lệ sử dụng thực tế, chi phí và chất lượng dịch vụ, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng thị trường kết nối.

Trong thời gian tới, NHNN định hướng ưu tiên phát triển kết nối với những thị trường có nhu cầu giao thương, du lịch cao; đồng thời tăng cường phối hợp với các ngân hàng, doanh nghiệp du lịch và cơ quan xúc tiến thương mại để mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán tại các khu du lịch, cửa khẩu và trung tâm thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh tiếp cận và phục vụ khách hàng quốc tế.