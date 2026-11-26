Thị trường nội địa là một phần trong kế hoạch kinh doanh của nhiều doanh nghiệp FDI đặt nhà máy tại Việt Nam. Từ lựa chọn nhà cung cấp đến đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối, mỗi khâu đều cần dữ liệu về nguồn gốc hàng hóa. Nghị định 384/2026/NĐ-CP đưa việc rà soát thông tin xuất xứ trở thành một nội dung doanh nghiệp cần tính đến trong kế hoạch bán hàng năm 2027.

Trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất ngành chế biến, chế tạo của cả nước tăng 13% so với cùng kỳ. Theo Cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam trong giai đoạn này ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%. Riêng ngành chế biến, chế tạo thu hút 24,19 tỷ USD vốn FDI đăng ký cấp mới và điều chỉnh, chiếm hơn một nửa tổng vốn của hai nhóm này.

Hoạt động của khu vực FDI thường được nhìn qua các con số xuất khẩu. Trong 10 tháng, khu vực này, kể cả dầu thô, xuất khẩu 405,31 tỷ USD, chiếm 81,2% kim ngạch cả nước. Tuy nhiên, với các nhà máy vừa xuất khẩu vừa bán hàng tại Việt Nam, xuất xứ còn là thông tin doanh nghiệp phải có căn cứ khi công bố trên nhãn hàng đưa ra thị trường nội địa.

XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ KHI SỬ DỤNG LINH KIỆN NHẬP KHẨU

Một thiết bị điện tử mang thương hiệu nước ngoài vẫn có thể có xuất xứ Việt Nam nếu quá trình sản xuất và nguyên liệu đáp ứng tiêu chí áp dụng. Với những sản phẩm có linh kiện từ nhiều nước, doanh nghiệp cần xem xét nguồn gốc từng đầu vào và những công đoạn thực hiện tại Việt Nam. Đây là nhóm hàng mà quy định về xuất xứ có ý nghĩa trực tiếp với hoạt động mua hàng, sản xuất và ghi nhãn.

Ông Lê Khánh Hưng, Giám đốc Thương mại toàn cầu của Ernst & Young Consulting Việt Nam (EY Việt Nam)

Ông Lê Khánh Hưng, Giám đốc Thương mại toàn cầu của Ernst & Young Consulting Việt Nam (EY Việt Nam) lưu ý các doanh nghiệp FDI nên rà soát trước những dòng sản phẩm đang ghi “Made in Vietnam”, nhất là hàng sử dụng linh kiện hoặc bán thành phẩm nhập từ công ty mẹ khi Nghị định 384/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2027.

Theo ông Hưng, với doanh nghiệp điện tử, ô tô hay máy móc, việc nhập linh kiện là một phần của tổ chức sản xuất. Nghị định 384 cho phép hàng sử dụng nguyên liệu không có xuất xứ Việt Nam được xác định có xuất xứ Việt Nam nếu đáp ứng một trong hai tiêu chí theo quy định.

Tiêu chí thứ nhất là chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp bốn số. Doanh nghiệp so sánh bốn số đầu của mã HS của thành phẩm với mã của nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng. Căn cứ để xem xét là quá trình sản xuất tại Việt Nam có làm thành phẩm chuyển sang một nhóm hàng khác hay không.

Tiêu chí thứ hai là hàm lượng giá trị Việt Nam (VVC) tối thiểu 30% tính trên giá xuất xưởng. Doanh nghiệp có thể lựa chọn công thức tính trực tiếp hoặc gián tiếp và áp dụng công thức đã chọn trong năm tài chính. Với sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ số, một số chi phí như nghiên cứu, thiết kế, lập trình và kiểm thử thực hiện tại Việt Nam có thể được tính vào hàm lượng giá trị Việt Nam nếu gắn với quá trình tạo ra sản phẩm.

Hai tiêu chí đòi hỏi những hồ sơ khác nhau. Doanh nghiệp áp dụng tiêu chí chuyển đổi mã số cần có căn cứ phân loại nguyên liệu và thành phẩm. Nếu chọn tiêu chí hàm lượng giá trị Việt Nam, bộ phận tài chính cần tập hợp số liệu về giá xuất xưởng và các khoản chi phí liên quan để tính theo công thức đã chọn.

Ông Hưng cũng lưu ý doanh nghiệp FDI, trường hợp nhà máy nhập bán thành phẩm về thực hiện công đoạn cuối. “Theo nghị định, các hoạt động đơn giản như đóng gói, dán nhãn, phân loại hoặc lắp ráp đơn giản không đủ để tạo xuất xứ Việt Nam. Chẳng hạn, với một thiết bị nhập về gần như hoàn chỉnh, việc đóng hộp và dán nhãn tại nhà máy trong nước chưa tạo căn cứ để ghi ‘Made in Vietnam’”, ông Hưng nhấn mạnh.

RÀ SOÁT HỒ SƠ KHI THAY ĐỔI NGUỒN LINH KIỆN

Theo Nghị định 384, doanh nghiệp ghi xuất xứ Việt Nam chịu trách nhiệm về thông tin đã công bố và phải chứng minh xuất xứ khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Hồ sơ có thể gồm hóa đơn đầu vào, bảng kê nguyên vật liệu, mô tả quy trình sản xuất và các tài liệu liên quan. Những chứng từ này giúp đối chiếu thông tin trên nhãn với nguyên liệu và công đoạn sản xuất thực tế.

Chuyên gia đề xuất doanh nghiệp tổ chức hồ sơ theo từng nhóm sản phẩm để bộ phận mua hàng, kỹ thuật, tài chính và xuất nhập khẩu có thể cùng rà soát. Ví dụ, khi nhà máy đổi nhà cung cấp một linh kiện, bộ phận mua hàng cần cập nhật chứng từ về nguồn gốc, bộ phận kỹ thuật kiểm tra danh mục vật tư và bộ phận phụ trách xuất xứ xem lại tiêu chí đang áp dụng. Một thay đổi như vậy có thể ảnh hưởng đến kết quả tính hàm lượng giá trị Việt Nam dù tên và công dụng của thành phẩm vẫn giữ nguyên.

Chẳng hạn, cùng một mẫu thiết bị, nhà máy có thể dùng linh kiện mua từ hai nhà cung cấp tùy từng đợt sản xuất. Nếu chứng từ về xuất xứ hoặc giá trị của hai nguồn linh kiện khác nhau, dữ liệu dùng để xác định xuất xứ cũng có thể thay đổi. Khi đó, bảng kê nguyên liệu cần thể hiện nguồn linh kiện thực tế đã sử dụng. Việc cập nhật cùng lúc chứng từ mua hàng và hồ sơ sản xuất giúp doanh nghiệp có căn cứ giải trình cho từng lô khi được yêu cầu.

"Với nhà máy vừa bán trong nước vừa xuất khẩu, hồ sơ về nguyên liệu và sản xuất có thể được sử dụng để đối chiếu cho cả hai nhóm hàng. Riêng tiêu chí xác định xuất xứ cần được xem xét theo mục đích sử dụng. Nghị định 384 áp dụng cho hàng sản xuất và lưu thông trong nước. Khi hàng được xuất khẩu, doanh nghiệp phải đối chiếu quy định về xuất xứ hàng xuất khẩu, yêu cầu của nước nhập khẩu và quy tắc của từng hiệp định như EVFTA, CPTPP hoặc RCEP nếu đề nghị hưởng ưu đãi thuế quan", chuyên gia lưu ý.

Trước thời điểm nghị định có hiệu lực, doanh nghiệp có thể bắt đầu từ danh mục hàng đang ghi xuất xứ Việt Nam. Với từng nhóm sản phẩm, việc đối chiếu nhãn hàng với mã HS, bảng kê nguyên liệu và dữ liệu chi phí sẽ giúp nhận diện hồ sơ nào cần bổ sung. Đây cũng là những thông tin cần cập nhật khi nhà máy thay nguồn linh kiện hoặc điều chỉnh quy trình sản xuất.