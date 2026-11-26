Dăm gỗ là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của ngành chế biến lâm sản Việt Nam. Ảnh: Chu Khôi.

Theo báo cáo tháng 11/2026 của Forest Trends (tổng hợp từ dữ liệu Hải quan Việt Nam), trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 11,8 triệu tấn dăm gỗ, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Dù sản lượng đi xuống, giá trị xuất khẩu vẫn đạt 2,1 tỷ USD, tăng 14,4%, cho thấy sự cải thiện về giá xuất khẩu đã bù đắp cho phần sụt giảm về lượng.

Xuất khẩu dăm gỗ giai đoạn 2022-2026. Nguồn: Forest Trends.

Xét theo thị trường, nguyên nhân chủ yếu khiến lượng hàng giảm là do nhu cầu tại Nhật Bản và Hàn Quốc suy yếu; trong khi đó, sự phục hồi rõ rệt từ Trung Quốc đã góp phần quan trọng hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của ngành dăm gỗ Việt Nam.

TRUNG QUỐC CHIẾM GẦN 70% LƯỢNG DĂM GỖ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

Báo cáo của Forest Trends cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu dăm gỗ lớn nhất của Việt Nam. Lượng hàng sang thị trường này đạt 8,2 triệu tấn (chiếm 69,4% tổng lượng xuất khẩu), mang về giá trị khoảng 1,4 tỷ USD.

Tính riêng quý 3/2026, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 10,2% về lượng và tăng 9,7% về giá trị so với quý trước. Động lực thúc đẩy đà tăng trưởng này đến từ nhu cầu lớn của các dự án sản xuất bột giấy mới, cùng với sự cạnh tranh gay gắt trong ngành giấy tại châu Á.

Việc Trung Quốc duy trì tỷ trọng lớn trong cơ cấu thị trường, tiếp tục cho thấy mức độ phụ thuộc đáng kể của ngành dăm gỗ Việt Nam vào thị trường này. Trong bối cảnh nhu cầu tại một số thị trường truyền thống suy giảm, sự phục hồi của Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì giá trị xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ.

Nhật Bản là thị trường xuất khẩu dăm gỗ lớn thứ hai của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026, chiếm 19,2% tổng lượng xuất khẩu, tương đương khoảng 2,3 triệu tấn. Xuất khẩu sang Nhật Bản có dấu hiệu phục hồi trong quý 3/2026, khi lượng tăng 38,1% và giá trị tăng 37,6% so với quý trước.

Các thị trường chính của xuất khẩu dăm gỗ. Nguồn: Forest Trends.

Trái ngược với xu hướng tăng trưởng tại Trung Quốc và Nhật Bản, xuất khẩu dăm gỗ sang Indonesia trong quý 3/2026 lại sụt giảm 55,4% về lượng và 55,5% về giá trị so với quý 2/2026. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm 2026, lượng xuất khẩu sang thị trường này vẫn đạt 1,1 triệu tấn (chiếm khoảng 9% tổng lượng dăm gỗ xuất khẩu của Việt Nam), với giá trị khoảng 183,8 triệu USD.

Không chỉ Indonesia, xuất khẩu sang Hàn Quốc cũng tiếp tục có xu hướng suy giảm. Trong quý 3/2026, lượng dăm gỗ xuất khẩu sang thị trường này giảm 14,8% và giá trị giảm 6,9% so với quý trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, lượng xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt khoảng 257,6 nghìn tấn, với giá trị khoảng 46,4 triệu USD.

Ngoài các thị trường kể trên, nhóm còn lại chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu xuất khẩu dăm gỗ Việt Nam, với lượng khoảng 28,7 nghìn tấn và giá trị 5 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2026.

GIÁ XUẤT KHẨU TĂNG GẦN 20%

Theo báo cáo của Forest Trends, một trong những điểm đáng chú ý của hoạt động xuất khẩu dăm gỗ Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 là giá xuất khẩu bình quân (tính theo giá FOB – giao tại cảng xuất khẩu) đạt 175,2 USD/tấn, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cùng giai đoạn, giá bình quân xuất khẩu sang Trung Quốc đạt khoảng 175,5 USD/tấn, tăng 23,7% so với cùng kỳ; còn sang Nhật Bản đạt 174,4 USD/tấn, tăng 19,9%.

Diễn biến giá xuất khẩu cho thấy, dù lượng hàng xuất khẩu giảm trong 9 tháng đầu năm, giá trị thu về vẫn tăng đáng kể. Đây là yếu tố góp phần giúp hoạt động xuất khẩu dăm gỗ duy trì tăng trưởng về giá trị trong bối cảnh nhu cầu tại một số thị trường chủ lực có sự biến động.

Những diễn biến trong năm 2026 cho thấy xuất khẩu dăm gỗ Việt Nam đang chịu tác động đồng thời từ biến động nhu cầu ở các thị trường lớn và xu hướng giá xuất khẩu. Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, trong khi sự phục hồi tại Nhật Bản trong quý 3 góp phần cải thiện triển vọng xuất khẩu. Tuy nhiên, sự suy giảm tại Indonesia và Hàn Quốc vẫn là những yếu tố cần theo dõi trong những tháng tiếp theo.

Dăm gỗ là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của ngành chế biến lâm sản Việt Nam, với nguồn nguyên liệu chủ yếu từ rừng trồng như keo, bạch đàn. Tuy nhiên, việc xuất khẩu dăm gỗ với khối lượng lớn đang tạo áp lực lên nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến sâu, đồng thời khiến người trồng rừng duy trì chu kỳ khai thác ngắn, chủ yếu trồng keo để bán dăm, thay vì đầu tư phát triển rừng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao hơn.

Hiện phần lớn diện tích rừng trồng được khai thác sau 3-4 năm, cung cấp gỗ nhỏ cho sản xuất dăm. Trong khi đó, các doanh nghiệp chế biến sâu cần nguồn gỗ lớn, có chu kỳ khai thác từ 7 năm trở lên, chất lượng ổn định để sản xuất đồ nội thất, ván kỹ thuật và các sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng cao.

Sự chênh lệch về nhu cầu nguyên liệu khiến nguồn gỗ lớn ngày càng khan hiếm, doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt để thu mua trong nước, thậm chí nhập khẩu với chi phí cao, làm tăng giá thành sản xuất và giảm sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Để hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô, tạo động lực phát triển chế biến sâu và nâng cao giá trị ngành gỗ, một số doanh nghiệp chế biến đồ gỗ kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu điều chỉnh thuế xuất khẩu dăm gỗ theo lộ trình, từ mức hiện hành 2% lên khoảng 5-10%. Đồng thời, cần xem xét áp dụng hạn ngạch xuất khẩu dăm gỗ tại những địa phương có nguy cơ thiếu nguyên liệu, theo hướng chỉ cho phép xuất khẩu phần sản lượng phù hợp với khả năng cung ứng và nhu cầu nguyên liệu trong nước.