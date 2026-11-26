Quyết liệt triển khai, đưa chuyển đổi số vào thực tiễn

Xác định chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, UBND xã Thanh Trì đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch UBND xã Thanh Trì Lã Văn Huy tham gia livestream quảng bá sản phẩm địa phương cùng người dân. Ảnh: T.A

Từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã Thanh Trì đã chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, phân công rõ trách nhiệm, thời gian thực hiện của từng phòng, ban, đơn vị; hoàn thiện xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn xã Thanh Trì giai đoạn 2026-2031”.

Đặc biệt, ngày 21-7-2026, UBND xã Thanh Trì ban hành Kế hoạch số 320/KH-UBND về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, hướng tới giải quyết những điểm nghẽn về dữ liệu, hạ tầng, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số và xã hội số.

UBND xã Thanh Trì đã tổ chức thành công 21 phiên livestream để quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nông sản và các sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Ảnh: T.A

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy dữ liệu và kết quả thực chất làm căn cứ đánh giá, UBND xã Thanh Trì yêu cầu triển khai các nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực và rõ cơ chế kiểm tra, xử lý trách nhiệm.

Đến nay, trong số 12 nhiệm vụ thuộc đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, xã đã hoàn thành 7 nhiệm vụ, 4 nhiệm vụ đang được triển khai, 1 nhiệm vụ dừng thực hiện do không thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Trong xây dựng chính quyền số, 100% văn bản điện tử (trừ văn bản mật) được trao đổi trên môi trường mạng và ký số theo quy định. Xã đã hoàn thành mô hình phòng họp không giấy tờ, đầu tư trang thiết bị phục vụ họp trực tuyến tại 5 thôn, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành từ cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Trì Nguyễn Văn Lợi cho biết, thời gian tới, xã Thanh Trì tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ tại địa phương. Ảnh: T.A

Cùng với đó, xã duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 19 tổ chuyển đổi số cộng đồng, với lực lượng nòng cốt là cán bộ cơ sở, đoàn viên, thanh niên và hội viên các đoàn thể, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng iHanoi, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số thiết yếu.

Những kết quả trên không chỉ góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân mà còn tạo nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế số, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Phát triển kinh tế số, mở rộng cơ hội sản xuất, kinh doanh

Điểm nổi bật trong công tác chuyển đổi số của xã Thanh Trì thời gian qua là việc gắn ứng dụng công nghệ với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân, từng bước đưa kinh tế số trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương.

Đến nay, xã Thanh Trì đã hoàn thành nhiệm vụ triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% chợ dân sinh đang hoạt động; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tối thiểu 5 tuyến đường hoặc cụm điểm kinh doanh không dùng tiền mặt; trên 85% người dân từ 15 đến dưới 50 tuổi trên địa bàn xã đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; 100% người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội được chi trả qua tài khoản.

Việc từng bước thay đổi thói quen thanh toán, ứng dụng các tiện ích số trong hoạt động mua bán không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người dân mà còn hỗ trợ các hộ kinh doanh quản lý doanh thu, nâng cao tính minh bạch trong giao dịch, từng bước hiện đại hóa phương thức kinh doanh truyền thống.

Xã đặc biệt chú trọng quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương trên không gian mạng, mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua các nền tảng thương mại điện tử. UBND xã Thanh Trì đã tổ chức thành công 21 phiên livestream có sự tham gia của lãnh đạo xã để quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nông sản và các sản phẩm tiêu biểu của địa phương, thu hút hơn 30.000 lượt xem, gần 3.500 lượt bình luận, tương tác.

Việc lãnh đạo xã trực tiếp tham gia các phiên livestream không chỉ thể hiện sự đổi mới trong phương thức hoạt động của chính quyền cơ sở mà còn cho thấy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường.

Thông qua việc xây dựng và phát triển sàn thương mại điện tử của địa phương, xã Thanh Trì hướng tới hình thành kênh giao thương uy tín, quảng bá các sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp; đồng thời tạo điều kiện thu hút các đơn vị sản xuất, kinh doanh uy tín trong và ngoài thành phố tham gia, làm phong phú nguồn hàng hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Trao đổi với PV, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Trì Nguyễn Văn Lợi cho biết, thời gian tới, xã Thanh Trì tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trên ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chuyển đổi số cộng đồng, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Từ việc số hóa hoạt động quản lý nhà nước đến hỗ trợ tiểu thương thanh toán bằng mã QR, đưa sản phẩm địa phương lên sàn thương mại điện tử, những kết quả bước đầu cho thấy chuyển đổi số tại xã Thanh Trì đang ngày càng gắn với nhu cầu thiết thực của người dân và doanh nghiệp. Qua đó, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.