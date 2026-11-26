Xã Tân Long (tỉnh Tuyên Quang) là địa bàn vùng cao, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Với đặc thù địa hình miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân chưa đồng đều. Trong khi đó, các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, luôn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với đời sống xã hội.

Trước tình hình đó, việc bảo vệ cuộc sống bình yên cho đồng bào các dân tộc thiểu số, đẩy lùi hiểm họa ma túy từ sớm, từ xa được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng công an địa phương. Với vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, Công an xã Tân Long đã triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp tuyên truyền phòng, chống ma túy, phù hợp với đặc điểm tâm lý, tập quán và điều kiện sinh hoạt của người dân vùng cao.

Chủ động tham mưu, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị

Xác định công tác phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của toàn thể nhân dân, Công an xã Tân Long đã quán triệt các chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ các cấp.

Theo Trung tá Bùi Thành Trung, Phó trưởng Công an xã Tân Long, đơn vị đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ xã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, huy động các lực lượng trong Công an xã cũng như các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương cùng tham gia thực hiện.

Việc tham mưu kịp thời đã góp phần tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể từ xã đến từng thôn, bản, tạo nền tảng cho công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy nói riêng và phòng, chống tội phạm nói chung.

Trung tá Bùi Thành Trung, Phó trưởng Công an xã Tân Long.

Theo Trung tá Bùi Thành Trung, thông qua các buổi tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp đến người dân tại các thôn, lực lượng công an đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, giúp người dân nhận thức rõ hơn về tác hại của ma túy, đồng thời trang bị kỹ năng, bản lĩnh để bà con phòng ngừa, ứng phó với những tác động tiêu cực của ma túy.

"Qua công tác tuyên truyền, người dân đã nâng cao ý thức trong việc phát hiện, chủ động thông tin cho gia đình, nhà trường và đặc biệt là cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến tội phạm ma túy", Trung tá Bùi Thành Trung thông tin.

Tuyên truyền "đi từng ngõ, gõ từng nhà"

Trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy ở vùng cao, phương châm "gần dân, bám dân" đóng vai trò quan trọng. Hiểu rõ tâm lý và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, Công an xã Tân Long đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực, trực tiếp xuống các thôn, bản, đến từng hộ gia đình để trò chuyện, vận động và tuyên truyền.

Không chỉ tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung tại hội nghị thôn hay các buổi sinh hoạt cộng đồng, lực lượng công an còn trực tiếp trao đổi với người dân bằng những lời lẽ mộc mạc, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với trình độ nhận thức của bà con. Nhờ đó, thông tin về tác hại của ma túy, các thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo của tội phạm được truyền tải một cách gần gũi, giúp người dân hiểu rõ nguy cơ và nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình.

Điểm đáng chú ý trong công tác tuyên truyền tại xã Tân Long là sự kết hợp giữa phương thức truyền thống và tuyên truyền trên không gian mạng.

Hiện nay, việc sử dụng điện thoại thông minh, truy cập internet và tham gia mạng xã hội ngày càng phổ biến trong đời sống của người dân địa phương. Nắm bắt xu hướng đó, Công an xã Tân Long đã đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng thông qua trang fanpage chính thức của đơn vị và các nhóm Zalo cộng đồng.

Trung tá Bùi Thành Trung cho biết, trang fanpage "Công an xã Tân Long" thường xuyên cập nhật các tin, bài, hướng dẫn và hình ảnh minh họa trực quan, giúp người dân nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Những bài viết tuyên truyền về tác hại của ma túy cũng được người dân đặc biệt quan tâm.

Trong năm vừa qua, Công an xã Tân Long đã xây dựng hàng trăm tin, bài tuyên truyền. Các bài viết không chỉ truyền tải thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ mà còn nhận được sự quan tâm, theo dõi và chia sẻ của người dân trên địa bàn. Qua đó, kênh thông tin trực tuyến trở thành cầu nối giúp người dân cập nhật thông tin về tình hình an ninh, trật tự.

Bên cạnh công tác phòng, chống ma túy, trước nguy cơ người dân trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Công an xã Tân Long cũng lồng ghép tuyên truyền, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo như giả danh công an, nhân viên điện lực, cán bộ thuế hoặc sử dụng giấy tờ giả.

Qua đó, các hoạt động góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân trước các loại tội phạm cả trong đời sống thực tế và trên không gian mạng.

Phát huy vai trò "lá chắn" của nhân dân

Nhờ công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, sâu rộng với nhiều hình thức linh hoạt, nhận thức của người dân xã Tân Long nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng từng bước được nâng cao. Bà con không chỉ hiểu rõ tác hại của ma túy đối với sức khỏe, kinh tế gia đình và trật tự xã hội mà còn được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm ma túy hoặc các hành vi vi phạm pháp luật, người dân đã chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Sự phối hợp của nhân dân góp phần giúp lực lượng công an nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những nguy cơ phức tạp có thể phát sinh.

Hiệu quả của công tác tuyên truyền và sự vào cuộc của lực lượng Công an xã Tân Long được thể hiện qua những kết quả cụ thể.

Trong năm vừa qua, trên địa bàn xã Tân Long chưa ghi nhận vụ việc, vụ án nào liên quan đến tội phạm ma túy và lừa đảo trên không gian mạng.

Những kết quả này cho thấy nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Long trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân vùng cao.