Sáng 26/11, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác pháp chế cho người làm công tác pháp chế, người tham gia công tác xây dựng pháp luật ngành Công Thương.

Số văn bản pháp luật xây dựng đạt kỷ lục

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Ngô Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) cho biết, năm 2026 đánh dấu bước đổi mới mạnh mẽ trong công tác pháp chế nói riêng và công tác xây dựng thể chế, pháp luật của ngành Công Thương theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Sự đổi mới này diễn ra trong bối cảnh các cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện hàng loạt cải cách liên quan đến phân cấp, phân quyền, cắt giảm chi phí và điều kiện kinh doanh, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

“Năm 2026 là một năm đặc biệt với khối lượng công việc đặt ra cho công tác xây dựng thể chế rất lớn. Riêng trong hai kỳ họp Quốc hội của năm 2026 đã có khoảng hơn 60 luật và nghị quyết được ban hành. Đây là một nỗ lực rất lớn của Chính phủ. Trong đó, riêng ngành Công Thương đóng góp 4 luật, 1 nghị quyết”, ông Ngô Đức Minh cho hay.

Ông Ngô Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phong Lâm

Cũng theo ông Ngô Đức Minh, năm 2026 cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, chương trình xây dựng pháp luật của ngành Công Thương vượt mốc 150 văn bản, đạt kỷ lục 167 văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, có 4 luật, 1 nghị quyết, 39 nghị định, 2 nghị quyết của Chính phủ, 5 quyết định của Thủ tướng Chính phủ cùng 99 Thông tư.

“Chúng tôi nhận thức rõ rằng, khối lượng văn bản lớn như vậy có thể phần nào sẽ tạo ra sự bối rối, lúng túng cho doanh nghiệp, hiệp hội, người dân. Chính vì vậy, theo chỉ đạo từ Bộ trưởng Bộ Công Thương, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch lập pháp năm 2027 từ rất sớm và xác định, công tác xây dựng thể chế ngành Công Thương cần có sự chuẩn bị xa hơn.

Chúng ta cần có tầm nhìn dài hạn về việc hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật của ngành Công Thương: đến năm 2030 sẽ đạt được những mục tiêu gì, đến năm 2035 sẽ phát triển như thế nào và xa hơn là tầm nhìn đến năm 2045. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược hoàn thiện pháp luật có tính kế thừa, liên tục và đáp ứng yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn”, ông Ngô Đức Minh nói thêm.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, bên cạnh việc xác định tầm nhìn và chiến lược dài hạn, một trong những yêu cầu quan trọng là bảo đảm các định hướng hoàn thiện thể chế, pháp luật thực sự đi vào thực tiễn, phù hợp với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các địa phương.

Theo ông Ngô Đức Minh, năm nay là năm đầu tiên Bộ Công Thương tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ban, ngành, tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và địa phương đối với kế hoạch xây dựng pháp luật của ngành. Hoạt động này sẽ được duy trì thường xuyên, nền nếp và ổn định trong những năm tiếp theo, nhằm bảo đảm công tác xây dựng pháp luật ngày càng gắn với thực tiễn và yêu cầu phát triển.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phong Lâm

Thông tin về các nội dung trọng tâm của hội nghị, ông Ngô Đức Minh cho biết có ba vấn đề chính được tập trung trao đổi.

Thứ nhất là khái quát những nội dung cơ bản của Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành Công Thương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, có tính đến giai đoạn chuyển tiếp năm 2035. Theo đó, chiến lược hướng tới một tầm nhìn tổng thể, dài hạn về quá trình hoàn thiện thể chế, pháp luật của ngành, đồng thời thể hiện quan điểm xây dựng hệ thống pháp luật theo hướng giảm chi phí tuân thủ, giảm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp, qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Thứ hai là báo cáo kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng thuộc chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, do Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Đối với ngành Công Thương, công tác tổng rà soát đã được hoàn thành. Trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hiệp hội, kết quả rà soát cho thấy số lượng văn bản cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện là rất lớn. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để ngành tiếp tục tái cấu trúc, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi.

Thứ ba là xây dựng Chương trình, Kế hoạch xây dựng pháp luật năm 2027 trên cơ sở kết hợp hai định hướng lớn: chiến lược hoàn thiện pháp luật trong dài hạn và kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, xác định rõ các nhiệm vụ, trọng tâm và định hướng xây dựng pháp luật của ngành trong năm tới.

Ông Ngô Đức Minh cũng nhấn mạnh, hội nghị là dịp để Bộ Công Thương lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp từ đại diện các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội và các Sở Công Thương. Đặc biệt, các đơn vị chức năng chủ chốt của Bộ như: Cục Điện lực, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Công nghiệp, Cục Xuất nhập khẩu cùng các đơn vị liên quan sẽ trực tiếp trao đổi, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu.

Những ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Công Thương tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch xây dựng pháp luật ngành Công Thương năm 2027, bảo đảm các nhiệm vụ, định hướng đề ra sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước cũng như nhu cầu phát triển của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.