Dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội đang được triển khai. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Công bố thông tin trên HoSE ngày 26/11, CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) cho biết, HĐQT doanh nghiệp đã thông qua việc điều chỉnh tên, quy mô và tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Theo nghị quyết, dự án được đổi tên từ “Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội” thành “Khu đô thị Trung tâm thể thao Quốc tế - Vinhomes Global Centre”. Quy mô dự án được điều chỉnh còn khoảng 9.139 ha. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào quý 4/2036, thay vì năm 2035 như kế hoạch trước đó.

Vinhomes cho biết các thông tin cụ thể về quy mô và tiến độ thực hiện dự án sẽ phụ thuộc vào quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Những nội dung khác không được điều chỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Ngày 6/11 vừa qua, HĐQT công ty đã thông qua phương án điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án từ 925.651 tỷ đồng lên khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, tăng gần 300.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 32,3% so với phương án trước đó.

Dù tổng vốn đầu tư tăng, cơ cấu nguồn vốn vẫn được giữ nguyên, trong đó vốn chủ sở hữu của liên danh nhà đầu tư tối thiểu bằng 15% tổng vốn đầu tư, còn vốn huy động không vượt quá 85%.

Riêng Vinhomes dự kiến góp 35% trong phần vốn chủ sở hữu của liên danh. Tổng vốn đầu tư thực tế của dự án sẽ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Về công trình “Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội”, dự án được khởi công ngày 19/12/2025 với quy mô ban đầu khoảng 9.171 ha, dân số dự kiến khoảng 751.000 người.

Liên danh thực hiện dự án gồm 4 doanh nghiệp: Vinhomes, CTCP VinFast Việt Nam, CTCP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Ngọc Quý. Trong đó, VinFast Việt Nam và CTCP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai là các bên có liên quan của Vinhomes.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2026, doanh thu thuần của VHM đạt 85.364 tỷ đồng, tăng 420% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản chiếm phần lớn với gần 75.750 tỷ đồng, cao gấp 20 lần cùng kỳ. Lãi sau thuế công ty cũng tăng mạnh 419% YoY, đạt 23.021 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vinhomes đạt 202.586 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 4 lần YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 75.059 tỷ đồng, tăng 390% YoY. Theo doanh nghiệp, động lực tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu được thúc đẩy bởi sức tiêu thụ tích cực tại các dự án Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3.

So với mục tiêu lãi sau thuế 60.000 tỷ đồng được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, VHM đã vượt 25% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 3/4 chặng đường.

Trên thị trường chứng khoán, trong hơn hai tháng gần đây, cổ phiếu VHM chủ yếu vận động theo xu hướng giảm, xen kẽ một số nhịp hồi phục ngắn. Từ vùng giá 75.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 9, mã này đã giảm 19%, lùi về quanh mốc 60.500 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng ngày 26/11, tương ứng vốn hóa gần 502.000 tỷ đồng.