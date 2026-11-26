Các phương tiện lưu thông bình thường trở lại trên Quốc lộ 49 đoạn qua xã A Lưới 5. Ảnh: VĂN HIẾU

Sáng 26/11, ông Lê Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã A Lưới 5 cho biết, các lực lượng chức năng phối hợp cùng Hạt Quản lý đường bộ Bình Điền đã khẩn trương xử lý hiện trường, thông tạm một làn xe tại vị trí Km61+250. Trước đó, do sạt lở khiến giao thông bị gián đoạn, nhiều phương tiện phải dừng chờ; đến khoảng 23 giờ ngày 25/11, tuyến đường mới được thông tạm để các xe lần lượt di chuyển về trung tâm thành phố hoặc lên các xã vùng cao.

Theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường), mưa lớn kéo dài những ngày qua đã làm sạt lở taluy dương trên đoạn dài khoảng 20m, đẩy hơn 400m3 đất đá tràn xuống mặt đường. Ngay khi sự cố xảy ra, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế đã huy động nhân lực, máy móc triển khai hốt dọn đất đá để sớm giải tỏa ách tắc.

Dù một làn đường đã thông trở lại, ông Lê Trung Hiếu nhận định, nguy cơ sạt lở tại điểm này vẫn còn lớn. Chính quyền địa phương khuyến cáo người tham gia giao thông khi đi qua khu vực Km61+250 cần giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ và tuân thủ nghiêm các quy định bảo đảm an toàn giao thông.

Quốc lộ 49 có chiều dài hơn 90km, là tuyến giao thông ngang huyết mạch thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào, kết nối các xã vùng cao A Lưới với khu vực đồng bằng. Sự cố sạt lở trên tuyến đường này gây trở ngại cho việc đi lại và giao thương của người dân vùng miền núi.