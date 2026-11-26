Jensen Huang không phải lãnh đạo duy nhất của Nvidia có quan hệ tình cảm với một nhân sự cấp cao tại doanh nghiệp khách hàng của tập đoàn sản xuất chip này.

Theo những đồng nghiệp đương nhiệm và cựu nhân viên của hai công ty, Jay Puri, một trong những cộng sự lâu năm của CEO Nvidia, từng hẹn hò nhiều năm với Cenly Chen, lãnh đạo cấp cao tại Super Micro Computer, trong thời gian nhà sản xuất máy chủ này cạnh tranh để tiếp cận nguồn cung chip của Nvidia.

Hồ sơ cho thấy ngày 7/3 năm nay, Puri và Chen tổ chức hôn lễ tại Big Sur, bang California (Mỹ).

Trên cương vị Giám đốc tăng trưởng (Chief Growth Officer) của Super Micro, Chen thường xuyên làm việc với Puri. Bà cũng tháp tùng CEO Super Micro trong các chuyến thăm văn phòng Nvidia nhằm thúc đẩy việc cung cấp chip cho khách hàng của công ty, theo nhân viên hai doanh nghiệp.

Trong các cuộc họp kinh doanh, Chen thường khuyến khích nhân viên liên hệ trực tiếp với bà nếu có thắc mắc liên quan Nvidia, qua đó trở thành đầu mối xử lý những vấn đề về tập đoàn chip Mỹ.

Chen từ chối bình luận về đời tư, cho rằng chuyện cá nhân không liên quan công việc. Trong email gửi Wall Street Journal, bà khẳng định: “Tôi chưa bao giờ phải dựa vào các mối quan hệ cá nhân để đạt được lợi ích trong công việc”.

Nvidia và Puri - người gần đây đã rút khỏi vị trí đứng đầu bộ phận kinh doanh toàn cầu của tập đoàn - không phản hồi đề nghị bình luận.

Ngày 19/3, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng nhằm vào một trong những nhà đồng sáng lập Super Micro, một quản lý kinh doanh và một nhà môi giới bên thứ ba. Ba người này bị cáo buộc tham gia âm mưu chuyển hướng số máy chủ trị giá hơn 500 triệu USD, được trang bị chip Nvidia cao cấp, đến những địa điểm không được phép tiếp nhận sản phẩm.

Jensen Huang và Jay Puri (thứ hai từ phải sang). Ảnh: Naver.

Nguy cơ xung đột lợi ích

Nvidia đang thu hút sự chú ý sau những tiết lộ về mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa CEO Jensen Huang và lãnh đạo tại Megaspeed International, một khách hàng khác của tập đoàn. Người phụ nữ này, Alice Huang, hiện không còn làm việc tại Megaspeed và chưa thể liên hệ để đề nghị bình luận.

Ông Huang từng rời vị trí CEO Nvidia nhưng trở lại trong tuần này, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp với hội đồng quản trị tập đoàn. Khi trở lại, ông tiết lộ thêm một số mối quan hệ cá nhân với hội đồng quản trị Nvidia, đồng thời thừa nhận đã vi phạm quy tắc ứng xử của công ty.

Cenly Chen từng giữ chức Giám đốc tăng trưởng và Phó chủ tịch cấp cao tại Supermicro. Ảnh: LinkedIn/Cenly Chen.

Huang và Puri từng xây dựng mạng lưới hàng chục đối tác tại châu Á và Mỹ, trong đó có Megaspeed và Super Micro ở California, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trung tâm dữ liệu AI của các khách hàng quốc tế. Mạng lưới này cho phép khách hàng như Alibaba Group truy cập từ xa.

Theo WSJ, cả Megaspeed và Super Micro hiện đều phải đối mặt các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan hoạt động phân phối chip và máy chủ.

Megaspeed khẳng định tuân thủ quy định pháp luật và đã thuê luật sư độc lập để rà soát các cáo buộc. Trong khi đó, Super Micro cho biết đang hợp tác với cơ quan chức năng và đã chấm dứt quan hệ với những cá nhân bị truy tố.

Với doanh thu hàng năm khoảng 40 tỷ USD, Super Micro chuyên sản xuất máy chủ trung tâm dữ liệu tích hợp chip của Nvidia, Intel và nhiều hãng khác.

Mối quan hệ giữa Chen và Puri trở thành tâm điểm chú ý sau khi một vụ kiện của cổ đông cáo buộc Chen có vai trò trong quá trình Super Micro mua chip Nvidia.

Bên cạnh đó, quỹ bán khống Muddy Waters cũng đề cập mối liên hệ giữa hai người trong một báo cáo nghiên cứu công bố hồi đầu tháng. Trước đó, trang The Information đã đưa tin về mối quan hệ này.

Nhiều năm làm việc trong ngành công nghệ

Chen, 50 tuổi, có gần 20 năm làm việc tại Super Micro. Bà gia nhập công ty có trụ sở tại San Jose, California, năm 2008 và từng bước thăng tiến trong bộ phận kinh doanh. Trước đó, Chen tốt nghiệp Đại học Phúc Đán, rồi làm việc tại một số doanh nghiệp viễn thông và công nghệ của Mỹ.

Trên cương vị Giám đốc tăng trưởng, bà phụ trách đội ngũ kinh doanh của Super Micro, đơn vị làm việc với một số khách hàng lớn nhất của công ty.

“Tôi làm việc với khách hàng của Super Micro, còn chính khách hàng là bên quyết định loại chip họ mua. Tôi không tham gia lựa chọn hay mua sắm chip”, Chen trả lời WSJ.

Puri, 72 tuổi, gia nhập Nvidia năm 2005 sau hai thập kỷ làm việc tại Sun Microsystems và đảm nhiệm nhiều vị trí ở các tập đoàn công nghệ lớn khác. Trong thời gian hẹn hò với Chen, ông đứng đầu bộ phận kinh doanh toàn cầu của Nvidia, đơn vị chịu trách nhiệm quyết định phân bổ những dòng chip mới nhất cho khách hàng.

Tháng 7, Puri thông báo trên LinkedIn rằng ông sẽ rút khỏi vị trí này nhưng tiếp tục làm cố vấn cấp cao cho Nvidia.

Cenly Chen và Jay Puri tham gia gala Opera San Francisco Opera gala vào 9/2024. Ảnh: WSJ.

Trong tuyên bố gửi WSJ, Super Micro khẳng định Chen “không quản lý toàn bộ mối quan hệ giữa Super Micro với Nvidia cũng như hoạt động mua sắm GPU Nvidia của chúng tôi”.

Công ty cho hay quan hệ hợp tác với Nvidia trải rộng trên hàng chục nhóm, bộ phận và dự án khác nhau.

Super Micro cũng nhấn mạnh việc phân bổ chip Nvidia cho khách hàng của công ty được quyết định thông qua quy trình có sự tham gia của nhiều bộ phận.

Tại hội nghị thường niên của Nvidia hồi tháng 3, Chen từng đề cập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai doanh nghiệp. “Chúng tôi có thế hệ nhà máy AI tiếp theo dựa trên công nghệ của Nvidia”, bà nói trong một video được đăng trên kênh YouTube của Super Micro.

Vài tuần sau hội nghị, Chen rời Super Micro và được bổ nhiệm làm CEO ChronoScale, một công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây được tách ra từ Applied Digital, đối tác khác của Nvidia.

Theo Wes Cummins, CEO Applied Digital kiêm Chủ tịch ChronoScale, Chen đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Applied Digital xây dựng mảng kinh doanh điện toán đám mây khi còn làm việc tại Super Micro. Ông cho hay Chen từng tích cực làm việc với Nvidia để bảo vệ quyền lợi của Applied Digital cũng như những khách hàng khác của Super Micro, đồng thời đánh giá bà là người có năng lực chuyên môn cao.

“Nhân viên kinh doanh máy chủ luôn muốn sản phẩm được giao đến tay khách hàng”, Cummins nói.

Ông thừa nhận mối quan hệ tình cảm giữa Chen và Puri có thể tạo ra cảm nhận về xung đột lợi ích, song khẳng định chưa từng biết Super Micro được Nvidia dành cho bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào.

Theo kinh nghiệm của Cummins, Nvidia rất coi trọng vấn đề xung đột lợi ích. Ông cho biết mối quan hệ giữa Chen và Puri từng khiến ChronoScale và Applied Digital không thể tận dụng một số chương trình hỗ trợ khách hàng của Nvidia do xung đột lợi ích đã được công khai.

Những người từng làm việc cùng Puri và Chen nói mối quan hệ giữa hai người vốn là bí mật mà nhiều người trong ngành đều biết.

Năm 2024, cả hai được chụp ảnh cùng nhau tại dạ tiệc hóa trang thường niên của Nhà hát Opera San Francisco. Trong bức ảnh, họ đứng sát bên nhau, mỉm cười và khoác tay thân mật.

Vài tuần sau đám cưới, cặp đôi tiếp tục xuất hiện cùng nhau tại một buổi dạ tiệc của Viện Hàn lâm Khoa học California hồi tháng 4, cùng nhiều lãnh đạo Nvidia khác và vợ hoặc chồng của họ.