Mới đây, Trấn Thành chia sẻ hình ảnh vừa đặt chân đến Mỹ để chuẩn bị cho lịch trình biểu diễn. Theo kế hoạch đã công bố, nam nghệ sĩ sẽ có hai đêm diễn vào ngày 5/12 và 6/12, lần lượt tại Temecula và San Jose, bang California. Trước chuyến đi, Trấn Thành còn hài hước chia sẻ: “Tội nghiệp Hai già rồi, cho Hai đi mần ăn xa”.

Với Hari Won, đây không phải lần đầu nữ ca sĩ phải tạm xa ông xã vì công việc. Hồi tháng 9, khi Trấn Thành đi tỉnh quay phim EM, cả hai từng không thể gặp nhau trong vài ngày. Thời điểm đó, Hari Won chia sẻ đoạn tin nhắn trò chuyện với chồng, đồng thời bày tỏ: “Nói chuyện với chồng là điều vui nhất trong cuộc đời mình”.

nữ ca sĩ phải tạm xa ông xã vì công việc.

Sau khoảng thời gian xa cách, Hari Won đã trực tiếp đến phim trường thăm ông xã. Nam đạo diễn vui vẻ đưa vợ tham quan hậu trường, cho thấy sự đồng hành của cả hai dù không còn thường xuyên hợp tác trong các dự án điện ảnh.

Trước khi về chung một nhà, Hari Won và Trấn Thành từng có cơ hội góp mặt trong hai bộ phim là Trùm Cỏ (2015) và Bệnh Viện Ma (2016). Trong đó, Bệnh Viện Ma là tác phẩm duy nhất cả hai đóng cặp trên màn ảnh rộng. Bộ phim hài - kinh dị do đạo diễn Võ Thanh Hòa thực hiện, từng đạt doanh thu hơn 44 tỷ đồng.

Sau hai dự án này, vợ chồng Trấn Thành phát triển sự nghiệp theo những hướng khác nhau. Trong khi nam nghệ sĩ từng bước khẳng định vị thế ở lĩnh vực đạo diễn, nhà sản xuất với loạt phim ăn khách như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Hari Won vẫn duy trì hoạt động ca hát, dẫn chương trình và tham gia các gameshow truyền hình.

Tháng 12 năm nay cũng đánh dấu cột mốc 10 năm kết hôn của Hari Won và Trấn Thành. Từng đối diện với không ít ý kiến trái chiều khi công khai chuyện tình cảm vào năm 2016, cả hai đến nay đã xây dựng được sự nghiệp riêng và duy trì cuộc sống hôn nhân được đông đảo khán giả quan tâm.

Tháng 12 năm nay cũng đánh dấu cột mốc 10 năm kết hôn của Hari Won và Trấn Thành. Ảnh: FBNV.

Sau một thập kỷ về chung một nhà, Hari Won và Trấn Thành vẫn dành cho nhau sự quan tâm, ủng hộ trong công việc. Dù không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh rộng, những khoảnh khắc đời thường của cặp đôi vẫn nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ.