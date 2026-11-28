Trước khi lên đường sang Mỹ biểu diễn vào đầu tháng 12, Trấn Thành đang dành nhiều tâm huyết cho dự án điện ảnh EM. Đây là bộ phim thứ sáu trong hành trình làm đạo diễn của nam nghệ sĩ, đồng thời được kỳ vọng sẽ nối dài chuỗi thành công của anh tại phòng vé Việt.

Đáng chú ý, để thực hiện EM, Trấn Thành từng quyết định thay đổi kế hoạch làm phim Tết 2027. Nam đạo diễn tiết lộ trước đó đã chuẩn bị một kịch bản khác, song sự rung động trước câu chuyện của EM khiến anh quyết định thực hiện tác phẩm này trước.

Trấn Thành vẫn còn một mục tiêu lớn với điện ảnh Việt trong mùa phim Tết 2027. Ảnh: FBNV.

Lựa chọn của Trấn Thành phần nào cho thấy tham vọng của nam nghệ sĩ không chỉ dừng lại ở những con số doanh thu. Khi đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường điện ảnh, anh vẫn muốn theo đuổi những câu chuyện khiến bản thân thực sự có cảm xúc, thay vì lựa chọn một hướng đi an toàn.

Tính đến nay, 5 bộ phim do Trấn Thành đạo diễn đã mang về tổng doanh thu khoảng 2.235 tỷ đồng. Từ Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai đến Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!!, nam nghệ sĩ liên tục ghi dấu ấn với những tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Riêng Mai từng cán mốc 551 tỷ đồng, trở thành một trong những thành công nổi bật trong sự nghiệp làm phim của anh.

Dẫu vậy, thành tích càng lớn, kỳ vọng dành cho Trấn Thành càng cao. Việc duy trì sức hút qua từng mùa phim Tết không phải điều dễ dàng, nhất là khi thị trường điện ảnh Việt ngày càng có sự cạnh tranh. Điều đáng chờ đợi ở EM không chỉ là doanh thu, mà còn là những thay đổi trong tư duy làm phim của nam đạo diễn.

Sau khi hoàn tất ghi hình vào giữa tháng 10, EM bước vào giai đoạn hậu kỳ để chuẩn bị ra rạp vào mùng 1 Tết 2027. Trong thời gian này, Trấn Thành vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật khác, trong đó có hai đêm diễn tại Mỹ vào ngày 5 và 6/12.

Ở tuổi 39, Trấn Thành vẫn không ngừng theo đuổi những mục tiêu mới trong sự nghiệp nghệ thuật.

Ở tuổi 39, Trấn Thành đã gặt hái những thành tựu đáng kể từ truyền hình, sân khấu đến điện ảnh. Tuy nhiên, thay vì bằng lòng với vị thế hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn dành tâm huyết cho những dự án mới. Với EM, đây sẽ là cơ hội để Trấn Thành chứng minh rằng sức hút của anh tại phòng vé không chỉ đến từ danh tiếng, mà còn từ khả năng sáng tạo và chinh phục khán giả bằng những câu chuyện mới.