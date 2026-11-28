Người đàn ông 70 tuổi ở Trung Quốc gây chú ý khi quỳ gối cầu hôn bạn gái 36 tuổi trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè.

Không chỉ chênh lệch 34 tuổi, câu chuyện càng thu hút sự quan tâm khi ông tiết lộ khối tài sản đáng kể cùng những món quà giá trị dành tặng người phụ nữ nếu cả hai tiến tới hôn nhân.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra tại Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Nhân vật chính là một người đàn ông 70 tuổi và bạn gái 36 tuổi. Khoảng cách tuổi tác lên tới 34 năm khiến mối quan hệ của cả hai nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Trong đoạn video được chia sẻ, người đàn ông xuất hiện lịch lãm, tay cầm bó hoa lớn. Trước sự chứng kiến của nhiều người, ông bất ngờ quỳ một gối, trao hoa và ngỏ lời cầu hôn bạn gái.

Trước hành động lãng mạn này, người phụ nữ tỏ ra ngượng ngùng nhưng không giấu được niềm vui. Cô đón nhận bó hoa và đồng ý với lời cầu hôn. Những người có mặt tại sự kiện liên tục vỗ tay, reo hò chúc mừng cặp đôi.

Điều khiến câu chuyện được chú ý hơn cả là điều kiện kinh tế của người đàn ông. Theo thông tin được chia sẻ, thời trẻ ông từng làm việc trong khu vực công. Sau khi nghỉ hưu, ông chuyển hướng sang kinh doanh và đạt được những thành quả đáng kể.

Nhờ công việc thuận lợi, người đàn ông được cho là sở hữu 3 căn nhà tiện nghi cùng một chiếc ô tô hạng sang trị giá hàng triệu nhân dân tệ. Đây cũng là nền tảng kinh tế khiến nhiều người tò mò về cuộc sống của cặp đôi sau khi kết hôn.

Đáng chú ý, trong màn cầu hôn, người đàn ông còn đưa ra nhiều lời hứa về tài sản dành cho bạn gái. Ông tuyên bố sẽ tặng cô một căn nhà làm tài sản riêng trước hôn nhân, đồng thời chuẩn bị 3 món vàng cùng khoản sính lễ hậu hĩnh.

Cầm micro trước đông đảo mọi người, ông tự tin bày tỏ tình cảm: "Cô gái trẻ, cô sẽ không hối hận vì đã đi theo tôi. Những ngày tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước!".

Theo thông tin được đăng tải, người đàn ông đã có hai con gái trưởng thành và đều lập gia đình riêng. Trong khi đó, người phụ nữ 36 tuổi chưa có con. Khả năng cả hai sinh con sau khi kết hôn cũng được nhắc đến, song chưa có thông tin xác nhận về kế hoạch này.

Ngay sau khi đoạn video lan truyền, chuyện tình lệch tuổi của cặp đôi tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng nghi ngờ yếu tố kinh tế có thể đóng vai trò quan trọng trong quyết định kết hôn của người phụ nữ.

Một số người bình luận: "Khoảng cách 34 tuổi không hề nhỏ, liệu hai người có thực sự tìm được tiếng nói chung?", "Điều kiện kinh tế của người đàn ông có lẽ là yếu tố khiến nhiều người chú ý đến cuộc hôn nhân này".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là lựa chọn riêng của hai người trưởng thành, người ngoài không nên vội vàng phán xét. Nếu cả hai thực sự yêu thương, tôn trọng và tự nguyện đến với nhau, chênh lệch tuổi tác không nhất thiết là rào cản.