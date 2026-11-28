Chuyện tình của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam và nữ ca sĩ nổi tiếng từng thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Sau nhiều năm, điều khiến khán giả quan tâm không chỉ là những dấu mốc trong sự nghiệp của mỗi người, mà còn là cuộc sống gia đình mà cả hai cùng vun đắp.

Công Vinh và Thủy Tiên bén duyên vào năm 2008. Khi ấy, anh đang là một trong những cầu thủ nổi bật nhất bóng đá Việt Nam, còn cô là giọng ca được nhiều khán giả yêu mến. Hai người đến từ hai lĩnh vực khác nhau nhưng nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu. Tình cảm của họ dần được công khai, trở thành câu chuyện được truyền thông và người hâm mộ theo dõi.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình yêu của cặp đôi là quãng thời gian Công Vinh điều trị chấn thương tại Bồ Đào Nha. Thủy Tiên đã sang bên cạnh chăm sóc, động viên bạn trai. Sự quan tâm ấy cho thấy tình cảm của nữ ca sĩ không chỉ hiện diện trong những khoảnh khắc vui vẻ, mà còn được thể hiện bằng hành động khi người mình yêu cần sự sẻ chia.

Từ cuộc gặp gỡ năm 2008 đến ngày về chung một nhà, Công Vinh và Thủy Tiên đã có gần hai thập kỷ đồng hành. Ảnh: FBNV

Sau sáu năm hẹn hò, Công Vinh và Thủy Tiên tổ chức đám cưới vào ngày 27/12/2014. Hôn nhân đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chuyện tình của hai người. Không lâu sau đó, gia đình nhỏ chào đón con gái Bánh Gạo. Từ đây, cuộc sống của cặp đôi có thêm nhiều niềm vui, với những câu chuyện xoay quanh việc chăm sóc và nuôi dạy con.

Dù đều là những nhân vật nổi tiếng, Công Vinh và Thủy Tiên không thường xuyên đưa cuộc sống gia đình lên mạng xã hội. Họ có những lúc chia sẻ hình ảnh bên nhau, cũng có thời điểm dành sự riêng tư cho tổ ấm. Thủy Tiên vẫn giữ nét hài hước khi nhắc đến chồng, trong khi Công Vinh thường thể hiện sự quan tâm dành cho vợ và con gái.

Gần 20 năm kể từ ngày bắt đầu yêu, Công Vinh và Thủy Tiên đã đi qua nhiều cột mốc đáng nhớ. Từ tình yêu, đám cưới đến hành trình làm cha mẹ. Mỗi người có sự nghiệp riêng, nhưng gia đình luôn là điểm tựa quan trọng. Với người hâm mộ, câu chuyện của họ là một chuyện tình đẹp được tiếp nối bằng cuộc sống hôn nhân và những khoảnh khắc bình dị bên nhau.