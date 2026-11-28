Mới đây, cuộc trò chuyện giữa diễn viên Tiết Cương và bà xã Ngọc Thưởng bất ngờ thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Sau 4 năm về chung một nhà, nam nghệ sĩ bày tỏ mong muốn gia đình có thêm thành viên mới. Tuy nhiên, đề nghị này chưa nhận được sự đồng thuận từ người vợ kém anh 26 tuổi.

Trên trang cá nhân, Ngọc Thưởng công khai đoạn đối thoại hài hước giữa hai vợ chồng. Theo đó, Tiết Cương bất ngờ đề nghị "Mình kiếm thêm đứa nữa đi em". Trước mong muốn của chồng, cô lập tức bày tỏ sự e ngại vì việc chăm sóc con nhỏ đã tiêu tốn không ít sức lực.

Sau 4 năm kết hôn, Tiết Cương bất ngờ bày tỏ mong muốn có thêm con với bà xã kém 26 tuổi.

Đáng chú ý, khi Ngọc Thưởng lo lắng chuyện sinh thêm con trai, Tiết Cương khẳng định bản thân không đặt nặng giới tính của em bé. Nam diễn viên vui vẻ nói "Gái trai gì cũng được có là mừng rồi".

Dù vậy, bà xã Tiết Cương vẫn muốn trì hoãn kế hoạch sinh thêm con. Cô đề nghị chồng đợi thêm vài năm vì bản thân chưa sẵn sàng trải qua hành trình mang thai và chăm sóc trẻ nhỏ một lần nữa.

Phản ứng của Tiết Cương khiến câu chuyện càng trở nên thú vị. Nam diễn viên lập tức phản đối vì lo ngại tuổi tác không còn cho phép mình chờ đợi quá lâu. Anh hài hước đáp "Thôi đi anh già quá rồi đợi vài năm nữa tới anh 60 luôn hay gì".

Bà xã Tiết Cương công khai cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng và xin ý kiến khán giả về chuyện sinh thêm con.

Chưa dừng lại ở đó, Tiết Cương còn tìm cách thuyết phục bà xã bằng một lý do khá đặc biệt. Biết Ngọc Thưởng đang kinh doanh trực tuyến, nam nghệ sĩ cho rằng việc mang thai sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc. Anh dí dỏm nói "Yên tâm đi có bầu vẫn livestream được mà".

Trước sự nhiệt tình của chồng, Ngọc Thưởng quyết định đưa câu chuyện lên mạng xã hội để xin ý kiến. Cô cho biết sẽ tham khảo quan điểm của số đông, đồng thời tiết lộ có người khuyên mình nên tận hưởng cuộc sống thay vì tiếp tục sinh con.

Sau khi lập gia đình, Tiết Cương lựa chọn cuộc sống giản dị bên vợ con trong căn nhà cấp bốn tại Tây Ninh.

Dù được chia sẻ bằng giọng điệu vui vẻ, câu chuyện phần nào cho thấy những khác biệt trong mong muốn của vợ chồng Tiết Cương ở giai đoạn hiện tại. Trong khi nam diễn viên muốn sớm có thêm con vì tuổi tác, Ngọc Thưởng lại cần thêm thời gian để cân nhắc sức khỏe, công việc và trách nhiệm chăm sóc gia đình.

Trước đó, Tiết Cương kết hôn với Ngọc Thưởng vào tháng 4/2022. Chuyện tình của cặp đôi từng nhận được nhiều sự chú ý bởi khoảng cách 26 tuổi. Đến tháng 5/2025, cả hai đón con trai đầu lòng, đánh dấu bước ngoặt đặc biệt khi nam nghệ sĩ lần đầu làm cha ở tuổi 52.

Sau khi lập gia đình, Tiết Cương cũng có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Thay vì tiếp tục gắn bó với nhịp sống sôi động tại TP.HCM, anh đưa vợ về vùng ven Tây Ninh sinh sống trong căn nhà cấp bốn rộng khoảng 35m2, nằm trên khu đất có diện tích gần 100m2.

Ở tuổi 53, Tiết Cương tận hưởng niềm hạnh phúc làm cha sau nhiều năm sống độc thân.

Dù không sở hữu không gian sống quá rộng rãi, Tiết Cương vẫn dành nhiều tâm huyết để vun vén tổ ấm. Nam diễn viên tự tay sửa chữa nhà cửa, tận dụng vật liệu cũ, trồng rau và chăm sóc khu vườn nhỏ. Anh từng chia sẻ rằng cuộc sống giản dị bên vợ con mang đến cảm giác bình yên mà mình luôn tìm kiếm.

Bên cạnh chuyện gia đình, Tiết Cương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật dù không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh. Sinh năm 1973, nam diễn viên từng được khán giả yêu mến qua các bộ phim truyền hình như Hướng Nghiệp, Mùi Ngò Gai và Vật Chứng Mong Manh.

Trên màn ảnh rộng, Tiết Cương cũng từng góp mặt trong Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh. Sau nhiều năm hoạt động, anh dần chuyển hướng sang sáng tạo nội dung YouTube, giới thiệu xe cổ và thử sức với lĩnh vực môi giới bất động sản để có thêm nguồn thu nhập chăm lo cho gia đình.

Ở tuổi 53, Tiết Cương thừa nhận bản thân không còn quá đặt nặng danh tiếng hay cuộc sống hào nhoáng. Nam nghệ sĩ ưu tiên những công việc linh hoạt để được gần vợ con, đồng thời tận hưởng niềm vui làm cha sau nhiều năm sống độc thân.

Vì vậy, mong muốn có thêm con của Tiết Cương cũng phần nào phản ánh niềm hạnh phúc mà anh đang có với gia đình nhỏ. Tuy nhiên, việc Ngọc Thưởng chưa đồng ý cho thấy kế hoạch mở rộng tổ ấm vẫn cần sự thống nhất của cả hai.

Sau 4 năm về chung một nhà, vợ chồng Tiết Cương vẫn khiến khán giả thích thú với những câu chuyện hôn nhân hài hước, gần gũi.

Sau 4 năm chung sống, Tiết Cương và bà xã vẫn thường mang đến tiếng cười cho khán giả bằng những câu chuyện đời thường. Còn việc gia đình có thêm thành viên mới hay không, có lẽ nam diễn viên vẫn phải chờ quyết định từ người bạn đời của mình.