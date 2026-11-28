Mới đây, Trấn Thành khiến cộng đồng mạng chú ý khi thông báo không thể góp mặt trong buổi ra mắt phim mới cùng những người đồng nghiệp thân thiết. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ hài hước tiết lộ phải sang Mỹ "mần ăn xa", đồng thời gửi lời chúc bộ phim thành công đến mọi người. Anh viết: "Tội Hai già rồi cho Hai đi mần ăn xa đi. Chúc bộ phim thành công vang dội, siêu hot ngoài rạp luôn nhé! Yêu cả nhà!".

Dù chỉ là một lời nhắn ngắn gọn, bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn. Đáng chú ý, nội dung này nhận về gần 75.000 lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận. Thay vì chỉ tiếc nuối vì Trấn Thành không thể xuất hiện cùng hội bạn, khán giả lại đồng loạt hưởng ứng cách nói chuyện hài hước của nam nghệ sĩ, biến chuyện anh đi làm ăn xa thành chủ đề trêu đùa sôi nổi.

Trấn Thành đã có mặt tại Las Vegas. Ảnh: FBNV

Nhiều người hài hước cho rằng Trấn Thành phải sang Mỹ kiếm tiền để mua iPhone cho các thành viên trong gia tộc. Một bình luận viết: "Hai phải đi xuất khẩu lao động để có tiền mua IP cho đàn em thơ". Người khác còn đùa rằng nam nghệ sĩ phải "bán mình cho tư bản", vất vả bôn ba nơi đất khách để chăm lo cho cả hội bạn.

Không ít khán giả còn liên tưởng đến những lần Trấn Thành xuất hiện trong các chương trình giải trí. Có người mong nam nghệ sĩ sớm trở lại mùa tiếp theo, cho rằng thiếu anh sẽ giảm đi phần nào sự vui nhộn của chương trình. Một bình luận bày tỏ: "2 đi đâu thì đi, miễn có 2 ở mùa 5 là được". Bên cạnh đó, một số người còn hài hước nhắc đến lịch trình bận rộn của anh, từ concert đến các dự án truyền hình, điện ảnh.

Đáng chú ý, bên cạnh những lời trêu chọc, nhiều khán giả cũng dành tình cảm cho Trấn Thành. Họ cho rằng nam nghệ sĩ là một trong những nhân tố tạo nên không khí vui vẻ mỗi khi xuất hiện cùng hội bạn. Có người nhận xét chỉ cần có Trấn Thành, cuộc gặp gỡ của cả nhóm sẽ trở nên náo nhiệt hơn. Một khán giả còn bày tỏ sự thích thú trước cách nam nghệ sĩ trò chuyện gần gũi, dí dỏm với đồng nghiệp và người hâm mộ.

Trấn Thành sẽ sớm trở lại Việt Nam. Ảnh: FBNV

Thực tế, thời gian qua, Trấn Thành liên tục bận rộn với nhiều hoạt động nghệ thuật. Từ vai trò MC, diễn viên đến đạo diễn điện ảnh, anh đều có những dự án thu hút sự chú ý. Các bộ phim như Bố Già, Nhà Bà Nữ, MAI và Bộ Tứ Báo Thủ cũng góp phần đưa tên tuổi nam nghệ sĩ gắn liền với những thành tích phòng vé đáng chú ý.

Vì vậy, thông báo đi làm ăn xa lần này không chỉ khiến khán giả tò mò về lịch trình của Trấn Thành mà còn cho thấy sự yêu mến mà người hâm mộ dành cho anh. Dù vắng mặt trong buổi gặp gỡ lần này, nam nghệ sĩ vẫn trở thành tâm điểm của những cuộc trò chuyện nhờ cách tương tác hài hước và tình cảm thân thiết với các đồng nghiệp.