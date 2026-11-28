Từng là bộ đôi ăn ý của màn ảnh rộng Việt Nam, Việt Hương và Hoài Linh ghi dấu ấn qua loạt phim hài gia đình ăn khách. Sau 10 năm kể từ lần hợp tác điện ảnh gần nhất, cả hai vẫn chưa có dịp tái ngộ trên màn ảnh. Chia sẻ về mong muốn của khán giả, Việt Hương cho biết cô cũng rất mong có cơ hội làm việc trở lại vớingười bạn diễn thân thiết. Dẫu vậy, nữ nghệ sĩ nhận định việc mời cả hai cùng tham gia một dự án hiện nay khá khó khăn bởi kinh phí cần thiết rất lớn.

Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi học hỏi điều gì từ Hoài Linh, Việt Hương dành nhiều lời trân trọng cho kinh nghiệm sống và cách làm nghề của đàn anh. Cô cho biết bản thân học được ở Hoài Linh khả năng quan sát, hòa mình vào đời sống và tinh thần diễn xuất chân thực. Theo nữ nghệ sĩ, đàn anh thường lựa chọn thực hiện hành động thật để tạo cảm giác tự nhiên cho nhân vật. Chẳng hạn, trong một cảnh quay có tình tiết vá xe, Hoài Linh trực tiếp ngồi xuống thực hiện thao tác này thay vì chỉ diễn tả bằng động tác. Việt Hương cũng làm theo, nhờ đó cả hai có sự phối hợp nhịp nhàng trước ống kính.

Việt Hương và Hoài Linh từng là bộ đôi ăn ý trên màn ảnh rộng.

Trên màn ảnh rộng, Việt Hương và Hoài Linh từng kết hợp trong ba bộ phim đáng chú ý. Năm 2013, cả hai đóng cặp trong Nhà có 5 nàng tiên, vào vai ông Cảnh và bà Mai – đôi vợ chồng nghèo nhận nuôi năm cô con gái. Năm 2015, họ tiếp tục xuất hiện trong Quý tử bất đắc dĩ, xoay quanh câu chuyện một cặp vợ chồng bất ngờ trúng số độc đắc. Đến năm 2016, bộ đôi tái ngộ trong Tía tui là cao thủ, hóa thân thành vợ chồng ông Tư Nho. Đây cũng là lần hợp tác điện ảnh gần nhất của hai nghệ sĩ.

Sau dấu mốc này, Việt Hương và Hoài Linh phát triển sự nghiệp theo những hướng riêng. Hoài Linh trở lại màn ảnh rộng với Làm giàu với ma (2024) và Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn (2025), tiếp tục ghi dấu ấn ở dòng phim hài gia đình. Trong khi đó, Việt Hương có bước chuyển đáng chú ý với những vai diễn giàu chiều sâu tâm lý trong Chị dâu và Cục vàng của ngoại. Đặc biệt, vai Hai Nhị trong Chị dâu giúp nữ nghệ sĩ nhận được nhiều ghi nhận về diễn xuất.

Ở đời thường, Việt Hương có cuộc sống gia đình bên nhạc sĩ Hoài Phương và con gái, đồng thời duy trì công việc diễn xuất, kinh doanh. Hoài Linh lại chọn cuộc sống kín tiếng hơn, dành thời gian cho sân khấu và những dự án phù hợp. Dù không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau, cả hai vẫn dành sự trân trọng cho quãng thời gian cộng tác.

Việt Hương và Hoài Linh trong phim Nhà có 5 nàng tiên.

Mong muốn tái hợp của Việt Hương phần nào gợi lại mối duyên nghệ thuật từng được đông đảo khán giả yêu thích. Tuy nhiên, sau một thập kỷ mỗi người theo đuổi con đường riêng, cơ hội để bộ đôi cùng trở lại màn ảnh rộng vẫn chưa thể xác định.