Thời gian gần đây, Phương Oanh nhận được sự quan tâm khi trở nên năng nổ hơn trên mạng xã hội. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường, từ các đoạn clip nấu ăn, khoảnh khắc vui chơi bên hai con nhỏ đến những chuyến công tác và hoạt động thời trang.

Thời gian gần đây, Phương Oanh trở lại mạnh mẽ trên nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ vậy, Phương Oanh còn thoải mái tương tác với bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Những màn đối đáp hài hước, những lời cảm ơn trước tình cảm của mọi người cho thấy nữ diễn viên đang dần cởi mở hơn sau khoảng thời gian lựa chọn cuộc sống kín tiếng.

Sự trở lại này khiến nhiều khán giả vui mừng, đồng thời làm dấy lên kỳ vọng Phương Oanh sẽ sớm trở lại với công việc diễn xuất. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mong muốn ấy vẫn chưa trở thành hiện thực.

Kể từ khi bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh kết thúc vào tháng 11/2025, Phương Oanh đã có tròn một năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên vẫn chưa công bố thêm vai diễn mới, cũng chưa có thông tin chính thức về việc cô góp mặt trong một dự án truyền hình chuẩn bị lên sóng.

Hơn một năm kể từ vai diễn trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh vẫn chưa có dấu hiệu trở lại màn ảnh nhỏ.

Đáng nói, năm 2026 chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ khép lại. Với đặc thù của phim truyền hình, một dự án thường phải trải qua nhiều công đoạn từ chuẩn bị, ghi hình, hậu kỳ đến quảng bá và phát sóng. Trong bối cảnh chưa có thông tin nào về dự án tiếp theo của Phương Oanh, hy vọng được nhìn thấy nữ diễn viên tái xuất ngay trong năm nay gần như không còn.

Đây là điều khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Bởi thời điểm Phương Oanh trở lại với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh vào năm 2025, không ít người từng kỳ vọng đó sẽ là bước khởi đầu cho một giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi hơn của nữ diễn viên.

Thế nhưng, thay vì tiếp tục duy trì nhịp độ diễn xuất, Phương Oanh lại trải qua thêm một năm vắng bóng. Những người từng yêu mến cô qua Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân tiếp tục phải chờ đợi mà chưa biết đến khi nào mới có thể gặp lại nữ diễn viên trong một vai diễn mới.

Sự tiếc nuối ấy càng lớn khi ở tuổi 37, Phương Oanh vẫn đang trong giai đoạn có nhiều lợi thế về độ chín nghề nghiệp. Kinh nghiệm diễn xuất cùng những trải nghiệm tích lũy theo thời gian hoàn toàn có thể trở thành chất liệu giúp cô chinh phục những nhân vật phức tạp, giàu chiều sâu tâm lý hơn.

Phương Oanh đang trong giai đoạn có nhiều lợi thế về độ chín nghề nghiệp.

Mặt khác, trong bối cảnh màn ảnh nhỏ liên tục xuất hiện những gương mặt trẻ, việc vắng bóng kéo dài cũng có thể khiến Phương Oanh bỏ lỡ những cơ hội nghề nghiệp đáng giá. Sức hút trên mạng xã hội dù giúp nữ diễn viên duy trì sự quan tâm của công chúng, song khó có thể thay thế những dấu ấn đến từ các vai diễn.

Tất nhiên, việc Phương Oanh dành thời gian cho gia đình và tận hưởng những niềm vui đời thường là lựa chọn đáng được tôn trọng. Nữ diễn viên cũng chưa từng tuyên bố từ bỏ công việc diễn xuất, vì vậy, sự vắng bóng hiện tại không đồng nghĩa với việc cánh cửa trở lại nghệ thuật đã khép lại.

Điều đáng mừng là Phương Oanh vẫn nhận được sự yêu thương, động viên từ khán giả. Sự đón nhận tích cực dành cho những hoạt động gần đây cho thấy nữ diễn viên vẫn có sức hút và đây cũng là một lợi thế nếu cô quyết định tái xuất trong tương lai.

Điều đáng mừng là Phương Oanh vẫn nhận được sự yêu thương, động viên từ khán giả.

Dẫu vậy, xét riêng trong năm 2026, hy vọng dành cho màn trở lại của Phương Oanh dường như không còn. Một năm đã trôi qua kể từ Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nhưng khán giả vẫn chưa nhận được tín hiệu rõ ràng nào về hành trình nghệ thuật tiếp theo của nữ diễn viên.

Có lẽ, người hâm mộ sẽ phải gửi gắm kỳ vọng ấy vào năm 2027. Bởi sau tất cả, điều nhiều khán giả mong muốn không chỉ là được nhìn thấy một Phương Oanh vui vẻ, rạng rỡ trên mạng xã hội, mà còn là một Phương Oanh tiếp tục tỏa sáng ở nơi từng làm nên tên tuổi của mình - màn ảnh nhỏ.