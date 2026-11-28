Sau một năm kể từ dự án truyền hình gần nhất, Thanh Thúy vẫn chưa trở lại với vai trò diễn viên. Năm 2026, cô đảm nhận công việc sản xuất trong phim điện ảnh Trùm Sò, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng ông xã Đức Thịnh trong lĩnh vực điện ảnh. Lựa chọn này khiến khán giả tiếc nuối, bởi Thanh Thúy từng là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình giờ vàng.

Nữ diễn viên được khán giả ưu ái gọi là “Nữ hoàng phim truyền hình” nhờ dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Blouse trắng, Vòng xoáy tình yêu, Tình yêu còn lại... Với lối diễn xuất tự nhiên và khả năng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật, cô từng nhận được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp. Những vai diễn giàu cảm xúc, có chiều sâu tâm lý giúp Thanh Thúy xây dựng chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Ở giai đoạn hoạt động sôi nổi, cô thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình được chú ý, trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn lựa chọn.

Thanh Thúy từng là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình giờ vàng. Ảnh: FBNV

Năm 2025, Thanh Thúy trở lại màn ảnh nhỏ với Bến bờ hạnh phúc. Bộ phim tình cảm đánh dấu màn tái hợp của cô cùng Cao Minh Đạt, bạn diễn từng có sự kết hợp ăn ý trên màn ảnh. Sự trở lại này gợi nhắc thời kỳ cả hai thường xuyên góp mặt trong các dự án truyền hình, đồng thời nhận được sự quan tâm từ khán giả yêu thích những bộ phim tình cảm gia đình.

Bên cạnh diễn xuất, Thanh Thúy đã dành nhiều năm phát triển công việc sản xuất phim. Cô từng tham gia thực hiện các dự án điện ảnh như Ma Dai, Taxi, em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, Trạng Quỳnh và Người cần quên phải nhớ. Qua từng dự án, nữ diễn viên có thêm kinh nghiệm trong việc lựa chọn kịch bản, tổ chức sản xuất và đồng hành cùng ê-kíp để đưa tác phẩm đến với khán giả. Đây cũng là hướng đi giúp cô duy trì hoạt động nghệ thuật phía sau máy quay.

Dù tập trung cho công việc sản xuất, Thanh Thúy từng bày tỏ mong muốn được trở lại diễn xuất và chờ đợi một kịch bản phù hợp. Vì vậy, việc chưa xuất hiện trong dự án truyền hình mới không đồng nghĩa cô từ bỏ nghiệp diễn. Khán giả vẫn kỳ vọng nữ diễn viên sẽ sớm tái xuất với một vai diễn đủ sức gợi nhớ hình ảnh từng làm nên tên tuổi của mình.

Sau nhiều năm diễn xuất, Thanh Thúy chuyển hướng phát triển vai trò nhà sản xuất. Ảnh : FBNV

Về cuộc sống riêng, Thanh Thúy kết hôn với đạo diễn Đức Thịnh năm 2008. Cả hai có hai con trai và cùng đồng hành trong công việc nghệ thuật. Sau nhiều năm gắn bó, nữ diễn viên vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, dù hiện tại vai trò nhà sản xuất đang chiếm phần lớn thời gian của cô.