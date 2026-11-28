Mới đây, nữ diễn viên thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại buổi công chiếu tác phẩm, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghề. Sau khoảng thời gian dành nhiều ưu tiên cho gia đình và công việc kinh doanh, Nhật Kim Anh không giấu được niềm vui khi một lần nữa được sống với đam mê diễn xuất.

“Ai cũng có một điều ước cho riêng mình. Nhưng khi điều ước có thể trở thành hiện thực, liệu mọi người có sẵn sàng đánh đổi để có được thứ mình muốn?”, Nhật Kim Anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Trước đó, Nhật Kim Anh từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, đặc biệt là Long Thành Cầm Giả Ca, Tiếng Sét Trong Mưa và Vong Nhi. Tuy nhiên, sau bộ phim Vong Nhi ra mắt năm 2023, nữ diễn viên gần như vắng bóng trên màn ảnh rộng. Quãng nghỉ kéo dài khiến cô từng lo lắng khả năng diễn xuất của bản thân bị mai một. Bởi vậy, việc nhận lời tham gia Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ không đơn thuần là một dự án mới, mà còn là cơ hội để Nhật Kim Anh tìm lại cảm giác làm nghề.

Sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Nhật Kim Anh cuối cùng cũng có dịp trở lại với khán giả qua bộ phim điện ảnh Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ. Ảnh: FBNV

Trong phim, Nhật Kim Anh đảm nhận vai Hạnh, mẹ của nhân vật Hiếu do Khương Lê thủ vai. Đây là người phụ nữ có cuộc sống hôn nhân nhiều sóng gió, phải chịu đựng những tổn thương kéo dài và mang nhiều giằng xé trong mối quan hệ với con trai. Để hóa thân vào nhân vật, nữ diễn viên chấp nhận thay đổi diện mạo với làn da sạm, mái tóc điểm bạc và gương mặt khắc khổ. Có những phân đoạn tâm lý nặng nề khiến cô khóc liên tục, thậm chí lần đầu tiên trong sự nghiệp phải xin dời lịch quay vì không thể kiểm soát cảm xúc.

Đáng chú ý, hành trình đưa bộ phim đến với khán giả cũng không ít lần gặp trắc trở. Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ từng hai lần thay đổi lịch phát hành, khiến khán giả phải chờ đợi lâu hơn dự kiến. Bộ phim có sự tham gia của Minh Hằng, Nhật Kim Anh... Tác phẩm khai thác câu chuyện về những điều ước và cái giá phải trả khi con người đánh đổi để đạt được mong muốn của mình.

Dù phải chờ đợi lâu hơn kế hoạch, Nhật Kim Anh vẫn có lý do để vui mừng khi dự án cuối cùng cũng tổ chức buổi công chiếu. Nữ diễn viên còn chia sẻ rằng nhân vật Mẹ Hạnh bị cắt khá nhiều phân đoạn, nhưng cô vẫn dành sự trân trọng cho thành quả chung của ê-kíp và mong khán giả đón nhận bộ phim.

Sau 3 năm chia tay màn ảnh rộng, Nhật Kim Anh đã tìm lại được hạnh phúc với điện ảnh. Ở tuổi 41, nữ diễn viên vẫn muốn tiếp tục thử sức với những vai diễn mới, thay vì chỉ nhắc về những thành công trong quá khứ.