Hari Won mắc sai lầm

Mới đây, Hari Won chia sẻ hình ảnh mua điện thoại mới trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Phải nhanh tay thôi nào”. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, không chỉ bởi thông tin cô chuẩn bị nhận điện thoại mới mà còn vì một chi tiết nhỏ trong hình ảnh được đăng tải.

Cụ thể, bức ảnh đính kèm là email xác nhận đặt cọc và giữ suất nhận máy. Tuy nhiên, Hari Won dường như chưa che toàn bộ thông tin trên đơn hàng trước khi chia sẻ công khai. Phát hiện chi tiết này, một số khán giả lập tức để lại bình luận nhắc nhở nữ nghệ sĩ: “Chị ơi, xoá mã đơn đi chị! Mấy đứa hư nó lấy nó cướp được ắ”, “Che mã kìa chị Hari Won ơi”. Bên cạnh đó, một người hâm mộ còn hài hước viết: “Vừa được đi chơi vừa đc điện thoại mới, rất là best duo luôn chị”.

Hari Won dường như chưa che toàn bộ thông tin trên đơn hàng trước khi chia sẻ công khai.

Sau khi được khán giả nhắc nhở, Hari Won đã chỉnh sửa bài đăng và xóa mã đơn hàng. Động thái này cho thấy nữ ca sĩ nhanh chóng tiếp thu góp ý từ người hâm mộ, đồng thời hạn chế nguy cơ thông tin cá nhân bị lợi dụng.

Những bình luận cho thấy người hâm mộ vừa thích thú trước thông tin Hari Won chuẩn bị có món đồ công nghệ mới, vừa chú ý đến vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Việc để lộ mã đơn hàng không đồng nghĩa chắc chắn xảy ra sự cố, nhưng đây vẫn là chi tiết người dùng nên kiểm tra kỹ trước khi đăng ảnh xác nhận mua hàng lên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, Hari Won và ông xã Trấn Thành cũng thu hút sự quan tâm khi chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch tại Ai Cập. Sau khi hoàn thành các công việc nghệ thuật, cặp đôi dành thời gian nghỉ ngơi, khám phá những địa điểm mới và ghi lại khoảnh khắc đời thường.

Hari Won và Trấn Thành ở Ai Cập.

Sau gần một thập kỷ kết hôn, Hari Won và Trấn Thành vẫn là một trong những cặp đôi được chú ý của làng giải trí Việt. Trong khi Trấn Thành tiếp tục phát triển ở lĩnh vực đạo diễn, sản xuất phim và dẫn chương trình, Hari Won duy trì hoạt động trong âm nhạc, truyền hình và các sự kiện giải trí. Cả hai thường xuyên đồng hành trong cuộc sống, đồng thời vẫn có những hướng đi riêng trong công việc.

Hari Won được biết đến qua âm nhạc với ca khúc Anh Cứ Đi Đi và từng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh (hơn 100 tỷ đồng), 49 Ngày, Bệnh Viện Ma, 49 Ngày 2 và Cua Lại Vợ Bầu (khoảng 191,8 tỷ đồng). Những năm gần đây, Hari Won ít xuất hiện trong các dự án điện ảnh Việt mới, thay vào đó tập trung vào hoạt động giải trí và truyền hình.

Từ câu chuyện để lộ mã đơn hàng đến chuyến du lịch cùng Trấn Thành, Hari Won tiếp tục thu hút sự chú ý qua những khoảnh khắc đời thường. Sự việc lần này cũng là lời nhắc nhỏ với người dùng mạng xã hội: trước khi chia sẻ ảnh chụp email hoặc đơn đặt hàng, nên kiểm tra và che các thông tin có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư.