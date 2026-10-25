Vé concert BIGBANG tại Hà Nội bị 'hét' 140 triệu đồng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại câu chuyện của hai nữ khán giả là người hâm mộ BIGBANG khi đến Hà Nội tham dự concert của nhóm. Giống như nhiều khán giả khác, cả hai kỳ vọng có thể mua được vé với mức giá dễ chịu hơn khi chương trình sắp bắt đầu. Tuy nhiên, thực tế lại vượt xa những gì họ tưởng tượng.

Theo chia sẻ của hai cô gái, ngay sau khi nghe phe vé đưa ra mức giá 140 triệu đồng cho một cặp vé concert BIGBANG, cả hai lập tức lên xe ra về. Con số được tiết lộ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, khiến nhiều người không khỏi sửng sốt trước mức giá được cho là quá cao.

Đáng chú ý, ngay cả khi đây là vé thuộc hạng cao cấp nhất, mức giá 140 triệu đồng cho hai người vẫn khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chấp nhận. Câu chuyện một lần nữa làm dấy lên những tranh luận về tình trạng đẩy giá vé trên thị trường thứ cấp, đặc biệt với những chương trình có sức hút lớn và lượng người hâm mộ đông đảo như concert BIGBANG.

Không chỉ hai nữ khán giả nói trên, nhiều người hâm mộ BIGBANG cũng rơi vào tình cảnh khó khăn khi tìm mua vé trong thời gian sát giờ diễn. Một bộ phận khán giả từng kỳ vọng phe vé sẽ giảm giá để thu hồi vốn trước khi chương trình bắt đầu. Tâm lý chờ đợi này khiến họ trì hoãn việc mua vé, với hy vọng có thể sở hữu những vị trí tốt hơn mà không phải trả mức giá quá cao.

Thế nhưng, diễn biến thực tế lại không như mong đợi. Thay vì giảm giá mạnh vào phút chót, phe vé vẫn đưa ra những mức giá khiến nhiều người phải cân nhắc. Không ít khán giả cuối cùng đành bỏ lỡ cơ hội vào sân, trong khi những người quyết định mua vé phải chấp nhận chi trả số tiền cao hơn nhiều lần so với giá vé ban đầu, kể cả với một số hạng vé thấp.

Tình huống này cho thấy việc săn vé concert qua thị trường chợ đen luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khán giả không chỉ đối mặt với nguy cơ phải mua vé với giá cao, mà còn có thể rơi vào thế bị động nếu đặt cược vào khả năng phe vé sẽ hạ giá khi chương trình gần bắt đầu.

Một trong những hình ảnh đáng chú ý khác là sự xuất hiện của khu vực được khán giả gọi vui là CAT6 bất đắc dĩ. Đây là nơi tập trung những người không mua được vé vào sân nhưng vẫn quyết định ở lại bên ngoài để hòa mình vào không khí âm nhạc, quẩy theo những giai điệu quen thuộc của BIGBANG.

Dù không thể trực tiếp chứng kiến thần tượng biểu diễn từ bên trong sân khấu, những khán giả này vẫn tìm cách tận hưởng bầu không khí của concert theo cách riêng. Hình ảnh ấy vừa cho thấy sức hút của BIGBANG đối với người hâm mộ Việt Nam, vừa phản ánh thực tế rằng không phải ai cũng có đủ điều kiện để tham gia một sự kiện âm nhạc được mong đợi.

Từ câu chuyện cặp vé 140 triệu đồng đến những khán giả đứng ngoài sân vận động, thị trường vé concert BIGBANG tại Hà Nội đã tạo nên nhiều tình huống gây tranh cãi. Với người hâm mộ, mong muốn được gặp thần tượng đôi khi đi kèm những quyết định đầy áp lực về tài chính. Và khi kỳ vọng săn được vé hời phút chót không thành hiện thực, lựa chọn cuối cùng của một số người lại là đứng ngoài sân khấu, tận hưởng âm nhạc theo cách của riêng mình.