Hoa hậu và Á hậu Miss Universe Vietnam bị xử phạt sau vụ nói xấu

Miss Universe Vietnam 2026 Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh trở thành tâm điểm chú ý khi vướng ồn ào liên quan đến những tin nhắn riêng tư bị lan truyền trên mạng xã hội.

Mới đây, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam đã chính thức công bố hình thức xử lý đối với hai người đẹp sau quá trình rà soát và xem xét vụ việc.

Theo thông báo từ Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026, Nguyễn Quỳnh Anh sẽ không được tham gia các hoạt động biểu diễn trong vòng 6 tháng. Bên cạnh đó, Hoa hậu có trách nhiệm thực hiện việc nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quy định (nếu có).

Trong khi đó, Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh nhận hình thức xử lý không tham gia các hoạt động biểu diễn trong vòng 3 tháng. Người đẹp cũng có trách nhiệm nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quy định (nếu có).

Hoa hậu và Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 bị ban tổ chức cuộc thi xử phạt sau ồn ào nói xấu đồng nghiệp.

Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 cho biết: "Liên quan đến vụ việc các tin nhắn riêng tư lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua, sau quá trình phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, đơn vị liên quan rà soát và xem xét, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 chính thức công bố hình thức xử lý đối với các cá nhân liên quan.

Ban tổ chức sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý các vấn đề liên quan theo quy định hiện hành".

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bàn luận về hình thức xử lý dành cho hai người đẹp, đồng thời bày tỏ quan điểm về cách ứng xử của những cá nhân đang giữ danh hiệu sắc đẹp.

Ồn ào lần này cũng đặt ra nhiều chú ý đối với hình ảnh của Hoa hậu và Á hậu Miss Universe Vietnam 2026. Bởi bên cạnh nhan sắc, thành tích tại cuộc thi, cách giao tiếp và ứng xử trong đời sống thường ngày cũng là những yếu tố được công chúng quan tâm khi đánh giá người đẹp.

Quỳnh Anh và Mỹ Anh xin lỗi sau ồn ào.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu trước khi chinh phục danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026. Với kinh nghiệm trình diễn tại nhiều sân khấu thời trang, cô đã xây dựng được dấu ấn riêng trong giới người mẫu và các cuộc thi sắc đẹp.

Năm 2024, Quỳnh Anh tham gia Miss Universe Vietnam và giành danh hiệu Á hậu 1. Sau hai năm, cô trở lại đấu trường nhan sắc này với mục tiêu tiến xa hơn. Nỗ lực của người đẹp cuối cùng được đền đáp bằng chiếc vương miện cao nhất tại mùa giải năm 2026.

Tuy nhiên, khi đăng quang chưa lâu, Quỳnh Anh đã vướng vào tranh cãi liên quan đến những tin nhắn riêng tư bị phát tán trên mạng xã hội. Sự việc khiến hình ảnh của nàng hậu nhận được nhiều sự chú ý theo chiều hướng khác, trong bối cảnh cô đang bắt đầu nhiệm kỳ của mình.

Cụ thể, mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh chụp màn hình được cho là trích từ một nhóm trò chuyện có sự tham gia của Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh và một số người khác. Nội dung được chia sẻ khiến dư luận chú ý bởi những lời lẽ bị cho là thiếu thiện cảm khi đề cập đến nhiều đồng nghiệp.

Việc Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 công bố hình thức xử lý được xem là diễn biến mới nhất sau những ngày ồn ào. Với thời gian tạm dừng hoạt động biểu diễn lần lượt là 6 tháng và 3 tháng, những động thái tiếp theo của Quỳnh Anh và Mỹ Anh vẫn nhận được sự quan tâm. Vụ việc cũng cho thấy sức ảnh hưởng của các tranh cãi trên mạng xã hội đối với hình ảnh của những gương mặt vừa bước lên vị trí cao tại một cuộc thi sắc đẹp.