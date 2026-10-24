Ông Zelensky nêu điều kiện chấm dứt chiến tranh với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, nhưng bác bỏ việc công nhận chủ quyền của Moscow đối với các vùng lãnh thổ đang kiểm soát.

Ông nhấn mạnh một lệnh ngừng bắn phải là bước đi đầu tiên, tiếp theo là những cam kết an ninh đủ mạnh để ngăn xung đột tái diễn.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News được công bố ngày 23/10, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng chấm dứt chiến sự càng sớm càng tốt bằng cách đóng băng hoạt động quân sự dọc chiến tuyến hiện tại.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Nga hiện kiểm soát khoảng 19,3% lãnh thổ Ukraine. Ông bác bỏ yêu cầu nhượng bộ 25% lãnh thổ, cho rằng điều này đồng nghĩa với việc Kiev phải tự rút khỏi toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố Moscow sẽ giành quyền kiểm soát toàn bộ Donbass, gồm Donetsk và Lugansk, bằng vũ lực nếu Kiev không chấp nhận nhượng lại khu vực này trong một thỏa thuận hòa bình.

Bên cạnh vấn đề lãnh thổ, ông Zelensky cho rằng Ukraine cần những bảo đảm an ninh cụ thể từ Mỹ và các đồng minh châu Âu.

Trong bài phát biểu trực tuyến tại sự kiện do Viện Hudson tổ chức ngày 23/10, ông nhấn mạnh một nền hòa bình bền vững phải đi kèm với quân đội Ukraine đủ mạnh và khả năng tiếp cận lâu dài với vũ khí phương Tây, trong đó có các hệ thống phòng không tiên tiến.

Tổng thống Ukraine đề nghị các đối tác cam kết hỗ trợ tài chính cho quân đội nước này trong ít nhất 10 năm, giúp Kiev duy trì năng lực phòng thủ trong thời gian nền kinh tế phục hồi sau chiến tranh.

Ông cũng đề xuất thành lập liên minh các quốc gia châu Âu sẵn sàng triển khai lực lượng tới Ukraine, với sự hậu thuẫn từ Mỹ.

Ông Zelensky cảnh báo những cam kết ngoại giao đơn thuần sẽ không đủ ngăn Nga mở chiến dịch quân sự mới.

Kiev vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng về cách Mỹ và châu Âu sẽ phản ứng nếu Nga tiếp tục tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái hoặc lực lượng bộ binh.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời phản đối việc nới lỏng trừng phạt Nga hoặc giải phóng tài sản Nga bị phong tỏa nếu không có cơ chế bảo đảm đáng tin cậy nhằm ngăn chặn xung đột tái diễn..

Về triển vọng đàm phán, ông Zelensky cho biết các nhóm đại diện Ukraine, Mỹ và Nga có thể gặp nhau tại Abu Dhabi vào đầu hoặc giữa tháng 11, tùy thuộc vào phản hồi của Moscow.

“Chúng tôi sẵn sàng gặp mặt bất cứ lúc nào, thậm chí là ngay ngày mai, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào phía Nga”, ông nói.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh ngừng bắn phải là điểm khởi đầu của tiến trình hòa bình, đồng thời kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép lên Moscow và thúc đẩy các cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các bên.