Cô dâu Nga xinh như búp bê gây sốt trong đám cưới ở Hà Nội

Những lần gặp gỡ tình cờ…

Đoạn video ghi lại hình ảnh cô dâu người Nga xinh đẹp trong đám cưới tại Hà Nội thu hút 1,3 triệu lượt xem cùng 120 nghìn lượt “thả tim” chỉ sau 1 ngày đăng tải trên TikTok.

Diện áo dài truyền thống, cô dâu gây ấn tượng bởi gương mặt xinh như búp bê, đường nét thanh thú và ngọt ngào.

Video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của cô dâu Nga thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok. Nguồn: Thanks Hoàng- Cưới song ngữ

Cô dâu đó là Kristina (SN 2003, quốc tịch Nga) – vợ của anh Trần Duy Thanh (SN 1993, Hà Nội). Đám cưới của họ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 21-23/10 vừa qua.

Chuyện tình xuyên biên giới của Duy Thanh và cô gái Nga xinh đẹp bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ tình cờ.

Kristina là người mẫu thời trang, mẫu ảnh, thường xuyên ra nước ngoài làm việc. Cô từng nhiều lần đến Việt Nam trình diễn và chụp ảnh, mỗi lần lưu lại khoảng 3 tháng.

Năm 2023, trong chuyến công tác tại TPHCM, Kristina tình cờ gặp Duy Thanh tại buổi gặp gỡ của nhóm bạn chung.

“Kristina kém tôi 10 tuổi. Lần đầu gặp, tôi thấy cô ấy còn khá trẻ con nên không để ý nhiều. Không ngờ, cô ấy lại có một chút ấn tượng với tôi từ khi đó”, Duy Thanh kể.

Cặp đôi quen biết nhau từ năm 2023

Sau cuộc gặp thoáng qua, cả hai không giữ liên lạc. Phải đến năm 2025, khi Kristina trở lại TPHCM làm việc, mối duyên của họ mới thực sự bắt đầu.

Ngày ấy, khi tham gia một câu lạc bộ, Kristina bất ngờ nhìn thấy Duy Thanh từ xa. Nhận ra chàng trai Việt từng gặp 2 năm trước, cô chủ động đến chào hỏi nhưng Duy Thanh không nhớ rõ về cô.

Ngày hôm sau, họ lại tình cờ gặp nhau tại một quán rượu, nơi diễn ra bữa tiệc của công ty Duy Thanh. Cuộc gặp thứ hai khiến anh chú ý nhiều hơn đến cô gái này.

“So với lần đầu tiên, Kristina trưởng thành và cuốn hút hơn nhiều. Tôi thấy tim mình xao xuyến nên quyết định theo đuổi cô ấy”, Duy Thanh kể.

Vốn ấn tượng tốt với chàng trai Việt, Kristina cởi mở đón nhận tình cảm của anh. Họ thường xuyên gặp gỡ trò chuyện, chia sẻ về công việc và cuộc sống. Khoảng cách dần thu hẹp, tình cảm cũng tự nhiên nảy nở, họ xác nhận hẹn hò chỉ 1 tháng sau đó.

“Kristina là cô gái giản dị. Có lần, tôi hỏi cô ấy thích món đồ hiệu nào để mua tặng. Cô ấy nói mình có rồi nhưng thực ra lại chưa có.

Lần khác, khi tôi tặng một bó hoa, Kristina xúc động đến bật khóc. Một cô gái từ chối món đồ đắt tiền nhưng lại hạnh phúc vì bó hoa giản dị khiến tôi thực sự yêu mến”, Duy Thanh chia sẻ.

Tình yêu với chàng trai Việt đã níu chân Kristina ở lại Việt Nam

Kristina vốn chỉ có kế hoạch ở lại TPHCM 3 tháng rồi tiếp tục đến quốc gia khác làm việc. Thế nhưng, tình yêu với chàng trai Việt khiến cô thay đổi quyết định, gắn bó với Việt Nam lâu dài.

Cuối năm 2025, Duy Thanh cùng bạn gái sang Nga ra mắt gia đình. Kristina không may bị gãy chân vì trượt tuyết, Duy Thanh phải đẩy xe lăn đưa cô đi chơi qua 4 thành phố ở Nga.

Nhìn thấy sự chăm sóc tận tình của anh, bố mẹ Kristina tin tưởng và ủng hộ.

“Kristina là con một trong gia đình. Trong một bữa tối, bố cô ấy nói với tôi “bố mẹ chỉ có Kristina. Nếu con yêu con bé thì phải nghiêm túc và xác định cưới hỏi’.

Tôi cười đáp lại ‘con đã lên kế hoạch cầu hôn cô ấy rồi’”, Duy Thanh kể.

Và đúng như đã hẹn, vào thời khắc đón chào năm mới - năm 2026, tại một nhà hàng ở Moscow, Duy Thanh quỳ xuống cầu hôn bạn gái. Kristina lúc này vẫn ngồi xe lăn, bật khóc nói “em đồng ý”.

Cô dâu xinh đẹp “gây sốt”

Đám cưới của Duy Thanh và Kristina được tổ chức tại một khu villa ở Thạch Thất (Hà Nội), trong không gian riêng tư, ấm cúng.

Duy Thanh lựa chọn địa điểm này thay vì nhà riêng vì muốn gia đình, bạn bè hai bên có thể cùng nghỉ ngơi, vui chơi và tham dự trọn vẹn các nghi lễ, từ lễ ăn hỏi đến lễ cưới.

Khoảnh khắc cô dâu, chú rể làm lễ gia tiên

Gia đình Kristina có khoảng 10 người đến dự, gồm bà ngoại, bố mẹ và những người họ hàng thân thiết. Một vài người bạn của cô dâu tại các quốc gia khác cũng đến chung vui.

“Chúng tôi tổ chức đám cưới ấm cúng với khoảng 90 khách mời, chủ yếu là người thân và bạn bè thân thiết.

Tôi không thích đám cưới quá đông đúc, nơi cô dâu chú rể tất bật tiếp khách mà không có thời gian tận hưởng ngày vui của chính mình. Thay vì đó, tôi muốn mọi người có thời gian trò chuyện, kết nối và chia sẻ niềm vui với nhau”, Thanh chia sẻ.

Phía nhà gái đặc biệt thích thú khi được mặc áo dài. Ban đầu, một số thành viên có chút e ngại vì thấy trang phục lạ lẫm nhưng khi mặc thử, ai nấy đều bất ngờ vì áo dài quá đẹp.

Cô dâu Nga xinh đẹp trong váy cưới và trang phục truyền thống của người Nga

Riêng cô dâu Kristina khiến chú rể và khách mời xuýt xoa không ngừng khi xuất hiện trong bộ áo dài cưới màu đỏ, khoe nhan sắc xinh đẹp, nền nã.

“Thực ra, tôi đã khá quen với những lời khen ngợi nhan sắc của vợ. Dẫu vậy, tôi vẫn rung động trong khoảnh khắc cô ấy bước ra với tà áo dài, càng bất ngờ hơn khi hình ảnh đó nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người.

Trong ngày cưới, Kristina còn mặc trang phục truyền thống của Nga. Hình ảnh đó cũng rất đẹp”, Thanh nói.

Điều khiến anh thấy thú vị hơn là bố vợ cũng hào hứng theo dõi những bài đăng về con gái, thậm chí còn để lại bình luận đầy tự hào “đây là con gái tôi” phía dưới một đoạn video được chia sẻ rộng rãi.

Cặp đôi tổ chức hôn lễ trong không gian xinh đẹp. Nguồn: NVCC

Hôn lễ diễn ra chỉn chu, trọn vẹn, đúng như kỳ vọng của Duy Thanh.

Khoảnh khắc khiến anh xúc động nhất trong lễ cưới là khi Kristina được bố dắt tay vào lễ đường và khi cả hai đọc lời thề nguyện, hẹn ước một đời bên nhau.

Sau đám cưới, cặp đôi tiếp tục sống và làm việc tại TPHCM. Bố mẹ Kristina cũng bày tỏ mong muốn tương lai có thể mua nhà ở đây để sống gần cô con gái duy nhất.

Ảnh: NVCC