Nam danh hài nổi tiếng từng mang 300 cây vàng đi mua siêu xe, cuộc sống tuổi 71 gây bất ngờ

Bảo Chung tên thật là Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1955 tại Tp.HCM. Ông bén duyên với nghệ thuật từ khi còn nhỏ, từng theo các đoàn hát để học ca cổ nhạc và rèn luyện khả năng biểu diễn. Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi với vai trò danh hài, ông đã trải qua thời gian làm nghề tại nhiều đoàn hát, đảm nhận những vai diễn khác nhau để tích lũy kinh nghiệm.

Những năm cuối thập niên 80, Bảo Chung là cái tên quen thuộc của làng hài miền Nam. Ảnh: FBNV

Sự nghiệp của Bảo Chung phát triển mạnh từ thập niên 1980 và 1990. Năm 1985, ông ghi dấu ấn với lối diễn hài qua vở cải lương Chắp cánh chim bằng. Sau đó, nghệ sĩ trở thành gương mặt quen thuộc trên sân khấu và trong các sản phẩm băng đĩa hài, được yêu thích nhờ cách diễn tự nhiên, duyên dáng. Năm 1992, ông được khán giả bình chọn là một trong 10 danh hài được yêu thích; đến năm 1996, ông giành Huy chương Vàng tại cuộc thi Danh hài Tp.HCM.

Tên tuổi của Bảo Chung gắn liền với các tác phẩm như: Thằng vô duyên, Sợ vợ, Giấc mơ tỷ phú... Về sau, nam nghệ sĩ còn xuất hiện trong phim truyền hình, điện ảnh như: Hai lúa lên đời, Ngày nảy ngày nay, Khi đàn ông có bầu...

Cát-xê của nghệ sĩ Bảo Chung từng có thời điểm lên tới 1 cây vàng 1 đêm. Ảnh: FBNV

Ông có đam mê chơi siêu xe, có thời điểm mang 300 cây vàng đi mua. Ảnh: FBNV

Thời kỳ đỉnh cao, Bảo Chung gần như kín lịch biểu diễn. Ông liên tục xuất hiện tại các sân khấu lớn ở Tp.HCM, lưu diễn trong nước lẫn hải ngoại và trở thành gương mặt quen thuộc qua hàng loạt băng video hài. Có những đêm, nam nghệ sĩ chạy nhiều điểm diễn liên tiếp. Theo chia sẻ của chính Bảo Chung, cát-xê của ông từng đạt khoảng 1 cây vàng cho một suất diễn, thuộc nhóm nghệ sĩ nhận thù lao cao nhất thời bấy giờ.

Không chỉ nổi tiếng, Bảo Chung còn được biết đến với cuộc sống sung túc. Nam nghệ sĩ từng gây chú ý khi tiết lộ có thời điểm mang 300 cây vàng để mua một chiếc xe hơi, con số rất lớn trong bối cảnh nhiều thập niên trước. Ông cũng là một trong những nghệ sĩ sớm sở hữu ô tô riêng, thường xuyên thay xe và được xem là biểu tượng của sự thành công trong giới nghệ sĩ. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ mình đã chơi qua hơn 50 chiếc xe.

Ông cũng thừa nhận việc liên tục đổi xe khiến bản thân phải chấp nhận những khoản lỗ khi bán xe cũ để mua mẫu mới. Đây là một trong những câu chuyện thường được nhắc lại khi nói về thời kỳ sung túc của danh hài.

Danh hài Bảo Chung. Ảnh: FBNV

Hiện, Bảo Chung chủ yếu sinh sống tại Tp.HCM cùng gia đình. Nam nghệ sĩ đang ở trong căn nhà khoảng 100m², 4 tầng, được xây dựng từ thành quả nhiều năm làm nghề.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Bảo Chung còn lấn sân sang kinh doanh ăn uống. Ông cùng vợ là ca sĩ Diệu Thắm kinh doanh cà phê online và mở quán cơm tấm tại Cần Giuộc, Long An (cũ). Công việc này đem đến cho hai vợ chồng một hướng hoạt động bên cạnh biểu diễn. Khi không bận lịch diễn, nam nghệ sĩ có thể dành thời gian hỗ trợ vợ trong việc buôn bán, cùng duy trì công việc kinh doanh gia đình.

Hiện vợ chồng Bảo Chung kinh doanh online bán cà phê và mở một tiệm cơm tấm ở Cần Giuộc, Long An (cũ). Ảnh: FBNV

Về đời tư, Bảo Chung từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi xây dựng gia đình hiện tại với ca sĩ Diệu Thắm, người kém ông 29 tuổi. Nghệ sĩ có bốn người con từ các mối quan hệ trước và một con trai chung với người vợ hiện tại. Dù chênh lệch tuổi tác, cả hai vẫn đồng hành trong cuộc sống, cùng chăm sóc gia đình và hỗ trợ nhau trong công việc.

Ở tuổi 71, dù không còn xuất hiện dày đặc trên truyền hình, Bảo Chung vẫn giữ tình yêu với sân khấu. Ông thỉnh thoảng góp mặt trong các chương trình, sự kiện hoặc những buổi biểu diễn phục vụ khán giả lâu năm. Mỗi lần xuất hiện, nam nghệ sĩ đều nhận được sự chào đón của những người yêu mến thế hệ vàng của làng hài Việt.

Bảo Chung cũng bày tỏ sự trân trọng đối với quãng thời gian huy hoàng của nghề diễn. Ông cho rằng sự thay đổi của thị trường là điều tất yếu, vì vậy bản thân chọn cách thích nghi thay vì tiếc nuối. Với nam danh hài, được tiếp tục sống cùng nghệ thuật, giữ gìn sức khỏe và có cuộc sống bình yên bên gia đình đã là niềm hạnh phúc.

Minh Đức (t/h)