Mỹ nhân '50 sắc thái' quấn quít rapper MGK

Theo Page Six, hai ngôi sao đều ăn mặc thoải mái trong buổi hẹn hò hôm 23/10. Dakota Johnson diện quần jeans, áo khoác da đen dáng dài và giày bệt màu đen, khoác hờ chiếc áo len xám trên vai.

Trong khi đó, MGK chọn phong cách denim-on-denim với áo khoác và quần jeans đồng bộ, kết hợp áo ba lỗ trắng cùng boots nâu. Nam rapper còn được bắt gặp giúp bạn gái lên xe khi cả hai tiếp tục di chuyển tới địa điểm khác.

Tối cùng ngày, bộ đôi bị bắt gặp rời khách sạn Chateau Marmont. Hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau ôtô. MGK cởi áo khoác denim, để lộ hai cánh tay phủ kín hình xăm và nở nụ cười rạng rỡ khi trò chuyện với Johnson.

Dakota Johnson và MGK thời gian qua liên tục xuất hiện cùng nhau. Ảnh: Backgrid.

Tin đồn ngôi sao 50 sắc thái hẹn hò rapper MGK dấy lên từ tháng trước, khi cả hai bị bắt gặp ngồi chung xe rồi cùng đến căn hộ của Taylor Swift tại khu Tribeca. Một nguồn tin độc quyền tiết lộ rằng Taylor Swift cho bạn bè sử dụng các bất động sản của cô tại New York. Dakota và MGK muốn có không gian riêng tư nên đã đến căn hộ này.

Nguồn tin khẳng định giữa hai người có sự rung động, đồng thời cho biết MGK đã có khoảng thời gian vui vẻ bên Dakota Johnson. Nam rapper cho rằng nữ diễn viên rất thú vị và bị cô thu hút.

“Chuyện tình cảm vẫn còn mới mẻ. Cả hai đang tìm hiểu nhau, nhưng rõ ràng giữa họ có điều gì đó đặc biệt. Colson (tên thật của MGK) muốn gặp lại cô ấy”, nguồn tin cho biết.

Tuần trước, MGK được cho là đã ở nhà Dakota Johnson sau khi kết thúc buổi thu âm ở Los Angeles. Những hình ảnh Page Six thu thập được cho thấy cả hai gặp nhau tại bãi đỗ xe của phòng thu trước khi cùng lên chiếc Maserati của nam rapper. Đến sáng hôm sau, chiếc xe vẫn đỗ bên ngoài ngôi nhà của nữ diễn viên.

Trước khi hẹn hò MGK, Dakota Johnson từng có quan hệ tình cảm với nam ca sĩ Role Model. Trong khi đó, MGK từng gắn bó với diễn viên Megan Fox rồi chia tay vào năm 2024.

Về phía Megan Fox, người đẹp được cho là hoàn toàn không bận tâm đến chuyện bạn trai cũ có tình mới, đồng thời cũng cắt đứt gần như mọi liên lạc với nam rapper. Hai người chỉ trao đổi khi cần thiết để cùng chăm sóc con gái họ là Saga Blade Fox-Baker.

Một nguồn tin khác tiết lộ với Page Six rằng Megan không những không bận tâm đến việc MGK hẹn hò Dakota Johnson, mà còn cảm thấy nhẹ nhõm khi anh bước tiếp. Theo nguồn tin, Megan không muốn quay lại với người yêu cũ.