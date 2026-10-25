TikToker Ly Phạm xin lỗi vì bám rào tại concert BigBang

Nữ TikToker lên tiếng xin lỗi ngay sau khi concert BigBang kết thúc. Ảnh: lypham.2001/Instagram.

Ngày 25/10, Ly Phạm, TikToker có 1,2 triệu lượt theo dõi, đăng lời xin lỗi sau khi bị phản ánh bám rào, đứng che khuất tầm nhìn của khán giả tại concert BigBang diễn ra tối 24/10 ở sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Trong bình luận trên mạng xã hội, Ly Phạm thừa nhận việc bám rào gây ảnh hưởng đến những người xung quanh là lỗi của mình. Cô giải thích khi các thành viên BigBang xuống tương tác, vì quá yêu thích nhóm và hào hứng với không khí chương trình, cô đã chạy lên cùng mọi người mà không suy nghĩ kỹ.

“Mình thành thật xin lỗi các bạn bị ảnh hưởng lúc đó rất nhiều”, nữ TikToker viết.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Ly Phạm cũng cho biết sẽ ghi nhận các ý kiến đóng góp, nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân và rút kinh nghiệm để không lặp lại hành động tương tự.

“Việc lên tiếng xin lỗi không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng mình thực sự mong có thể nhìn nhận những thiếu sót của bản thân và rút kinh nghiệm để không lặp lại những điều tương tự trong tương lai”, Ly Phạm viết.

Nữ TikToker cũng cho biết đã gỡ các bài đăng liên quan trên kênh cá nhân. Cô mong khán giả thông cảm, đồng thời không để những tranh luận dẫn đến công kích cá nhân hoặc ảnh hưởng đến người không liên quan.

Trước đó, một số bài đăng trên Threads và TikTok phản ánh Ly Phạm đứng dậy quay chụp, bám rào dù mua vé ở khu vực ghế ngồi. Theo phản ánh của một số khán giả, hành động này che khuất tầm nhìn của người ngồi phía sau và gây khó chịu cho những người xung quanh.

Ly Phạm (tên thật Phạm Thị Phương Ly, sinh năm 2001, quê Lai Châu) được biết đến qua các nội dung về thời trang, làm đẹp trên TikTok. Cô chủ yếu chia sẻ cách phối đồ theo phong cách Y2K và cuộc sống thường ngày. Sau khi kết hôn, sinh con, cô đăng tải thêm các nội dung về cuộc sống gia đình và chăm sóc con.