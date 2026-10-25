Khán giả bức xúc concert BIGBANG tại SVĐ Mỹ Đình

Sau đêm diễn đầu tiên trong khuôn khổ BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), bên cạnh những dư âm từ màn trình diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc, sự kiện cũng nhận về phản ánh gây chú ý liên quan đến công tác tổ chức. Một nhóm khán giả cho biết họ không thể vào sân dù đã mua vé CAT2 chính thức và hoàn tất thủ tục đổi vòng đeo tay theo quy định.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết bày tỏ sự bức xúc sau khi nhóm gồm 6 người gặp sự cố tại khu vực check-in. Theo chia sẻ của người này, cả nhóm đã chuẩn bị vé và thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi vào sân. Tuy nhiên, khi đến khu vực kiểm soát, họ bất ngờ không thể tiếp tục do mã vé gặp lỗi.

Sự việc khiến cả nhóm rơi vào tình thế bị động. Người đăng bài cho biết họ đã chờ đợi hơn 2 tiếng, đồng thời nhiều lần liên hệ với nhân viên để tìm kiếm sự hỗ trợ. Dù vậy, vấn đề vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, khiến những người có mặt không thể tham dự đêm diễn như dự kiến.

Điều khiến nhóm khán giả bức xúc là họ khẳng định đã mua vé CAT2 chính thức và hoàn tất thủ tục đổi vòng đeo tay theo hướng dẫn. Vì vậy, việc không thể vào sân do lỗi mã vé khiến họ đặt câu hỏi về quy trình kiểm soát vé cũng như cách xử lý sự cố tại sự kiện.

Theo nội dung bài đăng, chi phí mà cả nhóm bỏ ra không chỉ bao gồm tiền mua vé mà còn có các khoản liên quan đến việc di chuyển và những chi phí phát sinh để tham dự concert. Với những người đã dành thời gian chuẩn bị, chờ đợi và kỳ vọng được trực tiếp chứng kiến thần tượng biểu diễn, việc phải đứng ngoài sân vận động là trải nghiệm không mong muốn.

Người đăng bài cho biết nhóm có hình ảnh và video ghi lại sự việc làm bằng chứng. Họ mong muốn ban tổ chức sớm đưa ra lời giải thích rõ ràng, đồng thời có phương án xử lý nhằm bảo đảm quyền lợi cho những khán giả bị ảnh hưởng. Phản ánh này cũng thu hút sự chú ý bởi concert của BIGBANG là sự kiện được đông đảo người hâm mộ chờ đợi.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng những thông tin hiện có chủ yếu xuất phát từ chia sẻ của người trong cuộc. Nguyên nhân khiến mã vé gặp lỗi chưa được xác minh độc lập. Chưa có đủ căn cứ để xác định sự cố bắt nguồn từ hệ thống bán vé, khâu kiểm soát tại cổng hay một nguyên nhân khác. Trách nhiệm của các bên liên quan vì vậy cần được làm rõ trước khi đưa ra kết luận.

Dù chưa thể xác định nguyên nhân, sự việc vẫn đặt ra vấn đề đáng chú ý về quy trình tổ chức các chương trình âm nhạc quy mô lớn. Với những sự kiện có lượng khán giả đông đảo, hệ thống kiểm soát vé cần vận hành ổn định, trong khi đội ngũ nhân viên phải có phương án hỗ trợ kịp thời khi phát sinh tình huống bất thường. Đặc biệt, những trường hợp khán giả đã hoàn tất các thủ tục theo hướng dẫn cần được kiểm tra và phản hồi rõ ràng, thay vì phải chờ đợi kéo dài mà chưa biết quyền lợi của mình sẽ được giải quyết ra sao.

Trong bối cảnh các concert quốc tế ngày càng thu hút khán giả Việt Nam, trải nghiệm của người tham dự không chỉ được quyết định bởi chất lượng sân khấu hay màn trình diễn của nghệ sĩ. Công tác tổ chức, từ khâu phân phối vé, hướng dẫn check-in đến xử lý khiếu nại, cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự kiện diễn ra thuận lợi.

Một phản hồi minh bạch từ ban tổ chức, nếu được đưa ra kịp thời, có thể giúp làm rõ sự việc và hạn chế những tranh cãi không đáng có. Trong trường hợp xác định có sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi người mua vé, phương án khắc phục phù hợp cũng là điều khán giả có cơ sở mong đợi.

BIGBANG hiện còn đêm diễn thứ hai tại sân vận động Mỹ Đình vào tối 25/10. Sau hai đêm diễn tại Hà Nội, tour lưu diễn BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] dự kiến tiếp tục đến Sydney (Australia) vào ngày 31/10.

Trong khi người hâm mộ tiếp tục chờ đợi đêm diễn tiếp theo, trường hợp nhóm 6 khán giả phản ánh không thể vào sân vẫn cần được các bên liên quan làm rõ. Cách xử lý sự việc không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của những người trong cuộc mà còn là yếu tố quan trọng đối với niềm tin của khán giả vào công tác tổ chức các sự kiện âm nhạc lớn.