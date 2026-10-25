Mê mẩn nhan sắc tuổi 39 của Hoa hậu Thùy Lâm

Mới đây, Hoa hậu Thùy Lâm gây chú ý khi lần hiếm hoi dự một sự kiện làm đẹp. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 diện trang phục màu be kín đáo, trang điểm tự nhiên và búi tóc tôn vẻ thanh lịch khi tái xuất showbiz. Cô cho biết đã lâu mới đi sự kiện nên có chút bỡ ngỡ, hồi hộp.

Khi đọ sắc với loạt người đẹp như ca sĩ Đông Nhi, diễn viên Diễm My 9X hay MC Thanh Thanh Huyền, Thùy Lâm được khen thần thái tự tin, trẻ đẹp so với tuổi U40. Hoa hậu cho biết cô chú trọng việc dưỡng da và quan niệm: "Nếu có làn da đẹp thì ở độ tuổi nào cũng tự tin. Sự tự tin giúp phụ nữ công việc tốt, gia đình hạnh phúc".

Hoa hậu Thùy Lâm gây chú ý khi hiếm hoi dự sự kiện mới đây.

Hoa hậu Thùy Lâm.

Thùy Lâm được khen "đẹp không tuổi".

Nhiều video ghi lại những khoảnh khắc của cô tại sự kiện cũng nhanh chóng viral trên mạng xã hội với vô số lời tán dương dành cho "vẻ đẹp không tuổi" của cô: "Ai bảo cô ấy U40 chứ, trẻ đẹp hơn thời đóng 'Kiều nữ và đại gia'. Thời gian không làm phiền được cô ấy"; "Cô ấy 20 năm trước và người hiện tại không có gì khác nhau. Đỉnh thiệt!"; "Khuôn miệng của chị Lâm cười đẹp luôn ghê. Sao chị ấy không già đi chút nào vậy": "Lâu lắm rồi mới thấy, chị đẹp quá, không khác ngày xưa là bao";...

Tại sự kiện, Thùy Lâm được hỏi thăm nhiều về gia đình. Đặc biệt, nàng hậu dành nhiều chia sẻ về con trai lớn đang nhận được nhiều quan tâm thời gian gần đây. Nàng hậu sinh năm 1987 cho biết năm nay con trai 16 tuổi và cao 1m90. Cô còn một con gái tên Mon, hiện học cấp hai và cũng vượt chiều cao của mẹ. Cô cho biết mình hiện là người thấp bé nhất nhà với chiều cao 1m71.

Hoa hậu Thùy Lâm thoải mái chia sẻ về gia đình, đặc biệt là con trai lớn.

Trước đó, hồi đầu tháng 9, Thùy Lâm hạnh phúc khoe hình ảnh đón tuổi mới bên chồng - tiến sĩ kinh tế Nguyễn Anh Tuấn và hai con. Họ chuẩn bị bánh kem để Thùy Lâm thổi nến, rồi cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng. Đáp lại tình cảm của ba bố con, Thùy Lâm cảm ơn và nói "trân quý niềm hạnh phúc từ những điều giản đơn".

Những năm qua, Thùy Lâm không còn tham gia làng giải trí, thỉnh thoảng nhận lời dự sự kiện do bạn bè, đồng nghiệp thân thiết tổ chức. Cô nói đặt việc chăm sóc người thân và vun vén tổ ấm nhỏ lên đầu. Bận rộn với công việc kinh doanh nhưng Thùy Lâm cố gắng cân bằng để chu toàn vai trò làm vợ, làm mẹ.

Cô xây dựng nhịp sống tươi vui qua các hoạt động đời thường. Thỉnh thoảng, gia đình đi dã ngoại, nghỉ dưỡng để gắn kết tình cảm giữa các thành viên.

Theo Thùy Lâm, trong mỗi chuyến đi, vợ chồng cô tạo cơ hội để các con tự lập. Chẳng hạn khi du lịch Đài Loan hồi giữa năm, bé Su được giao đảm nhận lên lịch trình, mua vé phương tiện cho cả nhà. Bố mẹ đưa ra ngân sách để con tự tính toán, tập chịu trách nhiệm với lựa chọn.

Thùy Lâm sinh năm 1987, quê Thái Bình, là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, Top 15 Miss Universe được tổ chức cùng năm. Cô từng tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật như phim ảnh: Tây Sơn hào kiệt, Kiều nữ và đại gia, Tấm hộ chiếu vào đời, Ghen,... hay phát hành CD Thùy Lâm 18.

Hồi tháng 9, Thùy Lâm đón tuổi 39 bên chồng con.

Thùy Lâm trước giờ đi sự kiện.