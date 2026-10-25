Phương Mỹ Chi tuyên bố sau khi xem concert BIGBANG với người thương

Phương Mỹ Chi là một trong những ca sĩ trẻ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Việt nhờ giọng hát giàu cảm xúc cùng màu sắc âm nhạc riêng biệt. Bên cạnh những hoạt động nghệ thuật nổi bật, nữ ca sĩ còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và tình yêu dành cho âm nhạc với người hâm mộ.

Tối 24/10, đêm diễn đầu tiên của concert BIGBANG chính thức diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút đông đảo khán giả đến tham dự. Trong số những gương mặt góp mặt tại sự kiện âm nhạc đặc biệt này có Phương Mỹ Chi cùng "người thương" là chị gái. Nữ ca sĩ không giấu được sự phấn khích khi trực tiếp thưởng thức màn trình diễn của các thần tượng, đồng thời hòa mình vào bầu không khí sôi động cùng hàng nghìn khán giả.

Phương Mỹ Chi cùng chị gái xem concert BIGBANG Hà Nội.

Sau khi xem concert, Phương Mỹ Chi tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý với một chia sẻ trên kênh broadcast dành cho khán giả. Cụ thể, nữ ca sĩ tuyên bố: "Nếu một ngày nào đó mình làm concert ở Mỹ Đình thì sao nhỉ".

Đi kèm dòng trạng thái là đoạn video ghi lại khung cảnh đông đảo khán giả cùng hòa giọng, cổ vũ và tận hưởng những màn trình diễn tại sân vận động Mỹ Đình.

Chia sẻ của Phương Mỹ Chi nhanh chóng gợi ra nhiều kỳ vọng trong cộng đồng người hâm mộ. Việc chứng kiến bầu không khí cuồng nhiệt tại concert BIGBANG dường như cũng khiến nữ ca sĩ nghĩ đến viễn cảnh tổ chức một đêm nhạc quy mô lớn của riêng mình tại địa điểm biểu diễn hàng đầu Hà Nội.

Trước đó, Phương Mỹ Chi từng tổ chức nhiều chương trình âm nhạc và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Qua từng giai đoạn hoạt động, nữ ca sĩ cũng cho thấy nỗ lực làm mới bản thân, xây dựng hình ảnh nghệ sĩ trẻ có màu sắc riêng và từng bước mở rộng phạm vi tiếp cận công chúng.

Chính vì vậy, câu hỏi của Phương Mỹ Chi được người hâm mộ đón nhận bằng sự thích thú. Nhiều khán giả kỳ vọng nữ ca sĩ sẽ có cơ hội thực hiện một concert cá nhân tại sân vận động Mỹ Đình trong tương lai, với quy mô hoành tráng và những màn trình diễn được đầu tư chỉn chu.

Phương Mỹ chi mong muốn được tổ chức đêm nhạc hoành tráng như BIGBANG.

BIGBANG là một trong những nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng đáng kể đối với Kpop, sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích qua nhiều thế hệ. Dấu ấn âm nhạc cùng phong cách biểu diễn riêng của G-Dragon, Taeyang và Daesung góp phần giúp nhóm duy trì sức hút trong suốt nhiều năm. Bởi vậy, thông tin nhóm trở lại Việt Nam biểu diễn đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ.

Hai đêm diễn ngày 24 và 25/10/2026 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình nằm trong chuyến lưu diễn thế giới BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS, gắn với cột mốc 20 năm kể từ khi nhóm ra mắt. Đối với những khán giả đã chờ đợi trong thời gian dài, sự trở lại của ba thành viên trên sân khấu Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt.

Với Phương Mỹ Chi, đêm nhạc không chỉ là dịp thưởng thức thần tượng mà còn khơi gợi hình dung về một sân khấu lớn mà cô có thể hướng đến trong hành trình nghệ thuật của mình.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đang tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc với định hướng kết hợp chất liệu truyền thống và hơi thở hiện đại. Từ hình ảnh cô bé dân ca được khán giả biết đến sau cuộc thi Giọng hát Việt nhí, nữ ca sĩ từng bước trưởng thành, thử nghiệm nhiều phong cách và tạo dựng dấu ấn riêng trong thị trường nhạc Việt.

Bên cạnh âm nhạc, Phương Mỹ Chi vẫn nhận được sự quan tâm nhờ tính cách gần gũi, sự tự tin và tinh thần nghiêm túc với nghề. Nữ ca sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày, tạo sự kết nối với người hâm mộ.

Ở giai đoạn hiện tại, Phương Mỹ Chi tiếp tục xây dựng sự nghiệp theo hướng dài hạn, vừa giữ gìn những giá trị văn hóa đã làm nên dấu ấn cá nhân, vừa tìm kiếm cơ hội thử sức với những sân khấu và hình thức biểu diễn mới. Mong muốn tổ chức concert tại Mỹ Đình, nếu được hiện thực hóa trong tương lai, sẽ là một cột mốc đáng nhớ, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ.