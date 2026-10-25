Cảnh sát giải cứu nữ du khách rơi xuống hố sâu 20m ở núi Hòn Bồ

Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo của người dân về vụ tai nạn. Ngay lập tức, lãnh đạo đơn vị đã huy động 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe cứu thương cùng 9 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu người.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân lên mặt đất an toàn.

Nạn nhân được xác định là chị Goh Shu Wen (SN 1986, quốc tịch Malaysia), tới Đà Lạt du lịch. Vị trí gặp nạn nằm trên đỉnh núi Hòn Bồ, địa hình hiểm trở, khiến việc tiếp cận và di chuyển thiết bị chuyên dụng gặp nhiều khó khăn.

Theo Trung tá Đặng Văn Ngọc, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn khu vực 1, miệng hố nơi nữ du khách rơi xuống chỉ rộng khoảng 70cm, sâu khoảng 20m, bị cây cỏ phủ kín, gây trở ngại lớn cho công tác cứu hộ.

Nạn nhân được giải cứu thành công.

Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ dưới sâu. Một cán bộ được phân công tiếp cận nạn nhân, sử dụng thiết bị chuyên dụng cố định người gặp nạn, phối hợp với đồng đội đưa nạn nhân lên mặt đất an toàn.

Qua kiểm tra ban đầu, nữ du khách bị gãy chân, mất nhiều máu. Sau khi được sơ cứu tại chỗ, nạn nhân được lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa xuống núi, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Hố sâu nơi nữ du khách gặp nạn.

Khu vực núi Hòn Bồ có nhiều hố, giếng sâu hình thành từ hoạt động khai thác thiếc trái pháp luật cách đây hàng chục năm. Các miệng hố thường nhỏ, bị cây bụi che khuất, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Nữ du khách gặp nạn đã được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách không tự ý đi vào những khu vực nguy hiểm trên núi Hòn Bồ, nhất là những nơi có địa hình khuất tầm nhìn, nhằm phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.