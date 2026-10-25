Phim 'Đặc công Rừng Sác' khai máy

Chia sẻ tại lễ khai máy, đại diện nhà sản xuất - bà Vũ Thị Bích Liên cho biết, tình yêu lịch sử là động lực để ê-kíp bắt tay thực hiện dự án. Việc có cơ hội làm một bộ phim lịch sử về một lực lượng chiến đấu gắn với vùng đất Cần Giờ là điều ê-kíp mong muốn từ lâu. Bà Liên bày tỏ hy vọng bộ phim sẽ được khán giả đón nhận, đồng thời góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử, về những chiến công và sự hy sinh của lực lượng Đặc công Rừng Sác.

Nhà sản xuất cũng thừa nhận dự án đặt ra nhiều thách thức ngay từ khâu chuẩn bị, đặc biệt là việc tìm kiếm bối cảnh phù hợp với không gian Sài Gòn xưa. Một số địa điểm như phòng trà, nhà dân ở vùng ven đã không còn do quá trình đô thị hóa, giải tỏa mặt bằng. Ê-kíp phải liên hệ nhiều nơi để tìm bối cảnh thay thế; với những cảnh quay không thể thực hiện tại địa điểm thực tế, đoàn phim dự kiến sử dụng kỹ xảo.

Có mặt tại sự kiện, ông Võ Duy Tấn - Cựu chiến binh, Phó ban liên lạc thường trực đoàn 10, Đặc công Rừng Sác, xúc động khi nhắc đến mong ước của những cựu chiến sĩ Đặc công Rừng Sác về một bộ phim tái hiện lịch sử của đơn vị. Ông cho biết bản thân kỳ vọng dự án sẽ góp phần lưu giữ ký ức về những người đã chiến đấu và hy sinh tại chiến trường Rừng Sác. “Tôi nhớ đến những đồng chí, đồng đội đã hy sinh, trong đó có rất nhiều người vẫn còn nằm lại dưới sông, rạch, gốc cây, ngọn cỏ...”, ông Tấn chia sẻ.

Cựu chiến sĩ đặc công Rừng Sác xúc động chia sẻ tại lễ khai máy. Ảnh: ĐPCC

Biên kịch Châu Thổ cho biết, bà bất ngờ khi được nhà sản xuất Vũ Thị Bích Liên đề nghị viết kịch bản về lực lượng Đặc công Rừng Sác. Theo bà, đây là đề tài khó, đòi hỏi người viết phải dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu tư liệu và lựa chọn cách kể phù hợp.

Khi tiếp cận cuốn sách “Một thời Rừng Sác” của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bá Ước, biên kịch Châu Thổ đặc biệt xúc động trước những gian khổ mà các chiến sĩ từng trải qua. Bên cạnh việc đối mặt với kẻ thù, họ còn phải chống chọi với cá sấu, muỗi mòng, tình trạng thiếu gạo, muối, nước ngọt và điều kiện sinh tồn khắc nghiệt giữa rừng ngập mặn.

Theo biên kịch, thách thức lớn nhất là chuyển tải những câu chuyện lịch sử đồ sộ vào một bộ phim điện ảnh có thời lượng khoảng 100 phút. Tác phẩm không thể kể hết mọi chiến công hay tái hiện đầy đủ những gian khổ của lực lượng Đặc công Rừng Sác, vì vậy ê-kíp phải lựa chọn những lát cắt tiêu biểu để khắc họa cuộc chiến và con người trong cuộc chiến ấy. Bên cạnh những trận đánh, bộ phim hướng đến việc khai thác những giằng xé nội tâm, tình đồng đội và những lựa chọn của con người trong hoàn cảnh chiến tranh.

Về việc tuyển chọn diễn viên, biên kịch Châu Thổ cho biết ê-kíp đặt ra yêu cầu không chỉ về ngoại hình mà còn ở khả năng cảm nhận nhân vật, tinh thần làm nghề và sự đồng cảm với câu chuyện lịch sử. Theo bà, các diễn viên trẻ được lựa chọn đều thể hiện sự nhiệt tình, hào hứng và niềm tự hào khi có cơ hội hóa thân thành những chiến sĩ Đặc công Rừng Sác.

“Đặc công Rừng Sác” do Mega GS sản xuất, với sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh TP HCM - Quân khu 7. Dự án có sự tham gia của diễn viên Lê Xuân Tiền, Quốc Anh, NSƯT Thái Sơn, Phương Thanh, Sỹ Toàn, Huy Anh, Trần Phong, Lương Mạnh Hải, Doãn Hoàng, Hoài Lâm… Theo kế hoạch, phim sẽ được ghi hình trong 50 ngày và dự kiến phát hành trong năm 2027.