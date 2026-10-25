Giá vàng hôm nay (25-10): Giảm liên tiếp, vàng nhẫn SJC xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ đồng loạt giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng hôm qua, niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng miếng Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 137,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng DOJI giữ nguyên giá so với sáng hôm qua, niêm yết ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 25-10 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay tiếp tục giảm tại một số thương hiệu, trong khi có một số thương hiệu giữ giá ổn định.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với sáng hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với sáng hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 137,7 - 140,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng hôm qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 136,1 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật rạng sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.996,9 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,4 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng thế giới sáng nay giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce. Tính từ đầu tuần, giá đã mất hơn 4%, ghi nhận đợt bán tháo mạnh nhất kể từ đầu tháng 6, khi những lo ngại mới về nguy cơ leo thang quân sự liên quan đến Iran đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất trong nhiều năm và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy sự bi quan trên Phố Wall đang gia tăng sau đợt giảm mạnh của vàng, trong khi người dân bình thường vẫn nhìn thấy nhiều tia hy vọng hơn bất chấp hiệu suất kém gần đây của kim loại quý này.

Dự đoán về giá vàng, Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management, cho biết “Không thay đổi". “Có biến động lên xuống, nhưng tôi vẫn nghĩ mức 4.000 USD/ounce sẽ giữ vững, hoặc có thể thấp hơn một chút”.

“Tăng lên”, Rich Checkan, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho biết. “Việc bán tháo trên thị trường chứng khoán tuần này đã kích hoạt các lệnh gọi ký quỹ. Như thường lệ, các nhà đầu tư tìm kiếm thanh khoản để đáp ứng các lệnh gọi ký quỹ đó đã chuyển sang tài sản có tính thanh khoản cao… vàng. Áp lực bán đã đẩy giá vàng xuống dưới 4.000 USD/ounce”.

“Tôi không nghĩ giá vàng sẽ duy trì dưới mức 4.000 USD/ounce trong thời gian dài”, Checkan nói. “Nếu không có bất ngờ nào từ thông báo lãi suất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào thứ Tư tới, tôi dự đoán giá vàng sẽ bật tăng trở lại từ mức thấp này khi các nhà đầu tư săn lùng vàng giá rẻ tranh nhau mua càng nhiều càng tốt”.

Kevin Grady, chủ tịch của Phoenix Futures and Options, cho biết giá vàng tiếp tục biến động ngược chiều với lãi suất, nhưng cũng có những mối lo ngại rộng hơn đang ảnh hưởng đến kim loại quý này.

Tuần này, 17 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, với phần lớn tâm lý Phố Wall nghiêng về phía giảm giá sau khi giá vàng giảm mạnh xuống dưới 4.000 USD/ounce. Bốn chuyên gia, tương đương 24%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi bảy người, chiếm 41%, cho rằng kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm. Sáu nhà phân tích còn lại, chiếm 35% tổng số, cho biết họ không thể dự đoán hướng đi của giá vàng, hoặc dự đoán thị trường sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 161 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ lạc quan hơn đáng kể so với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, bất chấp sự giảm giá của vàng vào cuối tuần. 67 nhà đầu tư cá nhân dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 41 người khác dự đoán kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm. 53 nhà đầu tư còn lại dự kiến giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,840 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,897 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại một số điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1,651 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,719 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,655 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,723 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 53,77 USD/ounce, giảm 0,28 USD/ounce.