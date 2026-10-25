Nghi vấn ADÉLA mang The Red Bottoms Tour đến Việt Nam: Có đến 3 đêm diễn?

Ngày 23/10, netizen xôn xao trước loạt manh mối cho thấy The Red Bottoms Tour của nữ nghệ sĩ ADÉLA có thể sắp được công bố tại Việt Nam. Đồn đoán bắt nguồn từ một tấm poster bí ẩn do Universal Music Vietnam đăng tải, làm dấy lên kỳ vọng Việt Nam sẽ trở thành điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình lưu diễn của cô.

Poster lấy tông hồng làm chủ đạo, nổi bật với dòng chữ “THE BADDEST B*TCHES ARE IN” ở trung tâm. Phần nền được thiết kế như một trò chơi tìm từ, trong đó người hâm mộ nhanh chóng phát hiện tên ba thành phố: TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội. Những chi tiết này khiến nghi vấn về lịch diễn tại Việt Nam càng được chú ý, dù chưa có thông tin chính thức xác nhận.

Nếu được công bố, các đêm diễn tại Việt Nam sẽ là điểm nhấn mới trong hành trình của The Red Bottoms Tour - chuyến lưu diễn gắn với album đầu tay PRIMA của ADÉLA. Trước đó, các đêm diễn tại Bắc Mỹ nhanh chóng bán hết vé chỉ sau vài phút mở bán. Sức hút này góp phần đưa lịch trình của nữ nghệ sĩ mở rộng sang Anh và châu Âu, nơi nhiều đêm diễn cũng ghi nhận tình trạng "cháy vé".

Thành tích bán vé cho thấy sức hút ngày càng tăng của ADÉLA trên thị trường quốc tế, đồng thời lý giải sự quan tâm của khán giả Việt trước những tín hiệu mới nhất. Nếu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM được xác nhận, người hâm mộ ở cả ba miền sẽ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm chuyến lưu diễn đang nhận được sự hưởng ứng tại thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, tính đến hiện tại, Universal Music Vietnam và phía quản lý của ADÉLA vẫn chưa công bố thông tin chính thức về lịch trình, các thành phố biểu diễn hay địa điểm tổ chức. Ngày 26/10 đang được người hâm mộ kỳ vọng sẽ hé lộ thêm thông tin, qua đó làm rõ những đồn đoán đang lan truyền.