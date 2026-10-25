Thêm 2.000 nhân viên, an ninh thắt chặt ở concert BigBang tại Hà Nội

Chiều 25/10, ban tổ chức concert BigBang tại Hà Nội thông báo về việc tăng cường nhân lực để bảo đảm an toàn, an ninh tại đêm thứ hai.

Theo đó, khoảng 2.000 người được tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn cho đêm diễn gồm: lực lượng Công an Thành phố Hà Nội, Cảnh sát cơ động, Công an các phường, lực lượng chức năng và đội ngũ an ninh chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức, cùng lực lượng tình nguyện viên.

Theo ghi nhận, an ninh được thắt chặt trước thềm diễn ra đêm concert 2 của BigBang diễn ra tối cùng ngày. Lực lượng an ninh, nhân viên được bố trí ở nhiều nơi, nhiều vòng từ cổng vào, hành lang di chuyển đến các tuyến đường để đảm bảo an toàn cho người xem và các nghệ sĩ biểu diễn.

Ban tổ chức concert BigBang tại Hà Nội tăng cường nhân sự để thắt chặt an ninh cho đêm diễn thứ hai.

Trước đó, đêm mở màn concert BigBang với sự góp mặt của ba thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Theo ban tổ chức, đêm nhạc thu hút khoảng 45.000 khán giả.

Trong khoảng 3 tiếng, ba nghệ sĩ trình diễn các ca khúc hit, làm nên tên tuổi của nhóm. Bên cạnh những tiết mục bùng nổ, các thành viên cũng mang tới không khí sâu lắng với các màn trình diễn gợi nhiều hoài niệm, thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả, trong đó có Haru Haru, Lies. Phía dưới khán đài, hàng chục nghìn người hâm mộ reo hò, hòa giọng theo từng bài hát.

Màn hình LED khổng lồ, pháo hoa dày đặc cùng hệ thống âm thanh được đầu tư theo tiêu chuẩn lưu diễn giúp các tiết mục càng bùng nổ.

Dù vậy, sau đêm mở màn, khâu tổ chức của concert còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó, tình trạng phe vé hoặc vé giả diễn ra, ảnh hưởng chương trình. Trên nền tảng mạng, nhiều khán giả đăng tải các bài đăng phản ánh, bức xúc về những vấn nạn kể trên.

BigBang tổ chức concert thuộc Big Bang 2026 World Tour tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, trong hai ngày 24-25/10. Sự trở lại của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám nhanh chóng tạo nên làn sóng săn vé trong cộng đồng người hâm mộ.

Khi thời điểm diễn ra concert đến gần, vé được cho là ngày càng khan hiếm. Trên thị trường mua bán lại, một số vé được rao với mức giá cao gấp nhiều lần giá gốc. Trong khi đó, giá vé chính thức của chương trình dao động từ khoảng 1 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng, tùy hạng vé.