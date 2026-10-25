Diễn viên Lan Phương tiết lộ sức khỏe đáng lo

Diễn viên Lan Phương mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại. Nữ diễn viên cho biết năm qua, việc tập gym và chạy bộ của cô liên tục bị gián đoạn bởi nhiều vấn đề, từ viêm phổi, tràn dịch vai đến lịch trình làm việc và chăm sóc con cái.

“Năm ngoái chăm chỉ tập gym và chạy bộ liên tục bao nhiêu, thì năm nay lại liên tục bị gián đoạn bấy nhiêu: từ viêm phổi, tràn dịch vai, chăm sóc con cái, quay phim đêm dài đằng đẵng cho đến công việc giấy tờ… Nhìn lại cơ thể săn chắc trong video này, thấy việc tham gia các giải chạy hiện tại sao mà xa vời quá”, cô chia sẻ.

Lan Phương chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại.

Diễn viên Lan Phương cũng tự động viên bản thân kiên trì hồi phục, trước mắt cần để vai lành hẳn, sắp xếp lại công việc và cuộc sống trước khi nghĩ đến việc nâng tạ nặng hay trở lại các giải chạy. Chia sẻ này khiến nhiều khán giả quan tâm, bởi phía sau hình ảnh một nghệ sĩ bận rộn với các dự án phim ảnh là những khó khăn mà cô đang phải từng bước giải quyết.

Bên cạnh công việc nghệ thuật, cuộc sống riêng của Lan Phương cũng trải qua nhiều thay đổi. Sau biến cố, cô tiếp tục dành thời gian chăm sóc các con, đồng thời duy trì hoạt động diễn xuất.

Sinh năm 1983, Lan Phương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô từng ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order và Thương ngày nắng về. Với khả năng đảm nhận nhiều dạng nhân vật, nữ diễn viên có thể chuyển đổi giữa hình tượng hài hước, người phụ nữ nhiều toan tính và những nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp.

Diễn viên Lan Phương.

Trong đó, vai Mai Diệu ở Cả một đời ân oán giúp Lan Phương tạo dấu ấn với khán giả truyền hình. Năm 2018, cô giành giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards. Bên cạnh truyền hình, diễn viên Lan Phương còn tham gia nhiều dự án điện ảnh như Cô dâu đại chiến 2, Tháng năm rực rỡ, Bố Già và Kẻ Ăn Hồn.

Năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong các dự án phim ảnh đáng chú ý. Với Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, tác phẩm đạt doanh thu hơn 201 tỷ đồng. Cô cũng góp mặt trong phim kinh dị Huyết Thống, dự kiến ra rạp cuối tháng 10.

Ở tuổi 43, Lan Phương vẫn duy trì công việc diễn xuất giữa những thay đổi trong cuộc sống cá nhân. Trước mắt, nữ diễn viên đặt mục tiêu hồi phục sức khỏe, sắp xếp lại lịch trình và từng bước trở lại với việc tập luyện. Những chia sẻ mới nhất của cô cho thấy hành trình cân bằng giữa công việc, gia đình và bản thân vẫn đang tiếp diễn.